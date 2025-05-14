美国总统特朗普对美国车在日销量较少表达不满，要求撤销非关税壁垒。尽管“没有一辆美国车在日本的路上跑”这种说法太过夸张，但美国车确实谈不上受欢迎，毕竟美国汽车的尺寸不适合日本狭窄的巷子和车位。

2024年在日销售的外国厂商汽车同比减少8.5%至227202辆。受中东形势导致海运状况混乱，以及原材料成本飙升导致产品价格上涨等因素影响，外国车销量时隔两年再次出现同比下滑。

从品牌来看，梅赛德斯奔驰遥遥领先，共售出53194辆，已连续10年雄踞榜首。其次是宝马（35140辆）、大众（22778辆）、奥迪（21415辆）、宝马迷你（17165辆），德国品牌独霸前五位。

美国品牌只有吉普挺进前十，销量为9512辆。

2024年美国品牌（柱状图红色部分）合计销量大约为11400辆，还不到德国品牌（蓝色系，大约159500辆）的十分之一。

从历史上的销量变化可以看出，上世纪80年代以后，德国车在日本市场的存在感缓步提升，逐渐确立了品牌效应。上世纪90年代中期，在日元升值环境催生的“进口车热潮”中，美国车销量曾一度出现增长，但后来由于无法适应人们对燃料效率的重视和对环保车的偏好，销量一直停滞不前。

标题图片：左宝马“1系”、右上大众“高尔夫”、右下梅赛德斯奔驰“EQS SUV”（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。