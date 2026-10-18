2025年共有606家上市企业公布了薪酬超过1亿日元的董事名单，合计1345人。丰田汽车公司的董事薪酬与普通员工平均工资差距最大。

董事和员工收入差距最高达到210倍

东京商工调查公司实施的调查显示，2025年上市公司董事薪酬最高的十人中有五人是外国人。柒和伊控股公司原董事约瑟夫·德平托的薪酬最高，达到134.17亿日元，创历史最高纪录。

排在第二位的是软银集团董事雷内·哈斯，第三位是铠侠控股公司董事长斯泰西・史密斯，外国人垄断了前三名。前十名中有五人是外国人。薪酬最高的日本人是索尼集团总经理十时裕树（27.57亿日元）。

董事薪酬排行榜TOP10

柒和伊控股/约瑟夫·德平托/134.17亿日元 软银集团/雷内·哈斯/61.39亿日元 铠侠控股/斯泰西・史密斯/44.31亿日元 索尼集团/十时裕树/27.57亿日元 野村控股/克里斯托弗·威尔科克斯/25.6亿日元 武田药品工业/卫博科（Christophe Weber）/23.15亿日元 丰田汽车/丰田章男/21.13亿日元 东京电子/河合利树/20.5亿日元 伊藤忠商事/冈藤正广/19.84亿日元 野村控股/奥田健太郎/16.44亿日元

出处：东京商工调查

同时，2025年董事薪酬和员工平均工资差距的中位数是9.7倍（上一年为10.6倍）。差距最大的是丰田汽车董事长丰田章男，其薪酬为10.16亿日元，而该公司员工平均工资为1006万日元，相差100.9倍。丰田章男还获得了公司的股权报酬，合计薪酬总额达到21.13亿日元，和员工平均工资差距扩大至210倍。

商工调查相关人士认为，尽管近年来上市企业中涨薪已成为常态，但高管薪酬方面与欧美相当的业绩联动薪酬及股权激励等非现金报酬增加，和普通员工的差距正在拉大。

另一方面，2025年共有606家企业公布了薪酬超过1亿日元的董事名单，合计1345人，连续六年增加，创历史新高。从具体企业来看，日立制作所薪酬超过1亿日元的董事最多，共34人，创历史最高记录。第二位是三菱UFJ金融集团，共18人。排在前十的企业中，电子机械和金融行业各占四家。

标题图片：从左至右依次是十时裕树（索尼集团）、丰田章男（丰田汽车）、河合利树（东京电子）、冈藤正弘（伊藤忠商事）（时事社）

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