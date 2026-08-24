“2030年前最低时薪达到1500日元”的目标实际上被推迟，2026年度涨幅小于上一年度。

与劳方要求的“75日元”相去甚远

7月28日，中央最低工资审议会（厚生劳动大臣顾问机构）建议，将2026年全国平均最低工资（时薪）标准上调55日元。

尽管此前劳方要求同比大幅上涨75日元，但资方主张受中东局势等因素影响，中小企业经营环境正在恶化。鉴于物价上涨率较上年同期放缓等状况，此次涨幅小于2025年的63日元。若按这一标准进行调整，那么全国平均时薪将从1121日元上升至1176日元。

具体涨薪标准将根据各地区的经济情况分为三档。东京、大阪等6个都府县为A档，涨幅为54日元，北海道、广岛、福冈等28个道府县为B档，涨幅为56日元，秋田和冲绳等C档的13个县涨幅为56日元。考虑到缩小地区差距，以及地方上用工荒问题加剧的现状，B档和C档地区的涨幅高于A档地区。各都道府县的审议会将参考涨薪标准确定上调幅度，从10月前后开始执行新的最低工资标准。

东京时薪涨至1281日元，神奈川为1225日元，大阪为1232日元，均超过1200日元。三大都市圈的埼玉、千叶、爱知、京都、兵库、静冈超过1150日元。东北、九州、四国的多地时薪不到1100日元。

前一届政府提出的目标是“2030年前达到1500日元”，但今年的经济财政运营基本方针提出“最迟在本世纪30年代上半期尽早实现”，在事实上推迟了达成目标的期限。

标题图片：PIXTA

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