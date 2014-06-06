نموذج من عهد ميجي ورمز للحداثة اليابانية

تم اختيار مصنع توميوكا للحرير، وهو موقع ذو علاقة بصناعة الحرير في وقت مبكر باليابان ليسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في المستقبل القريب. المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) وهو لجنة استشارية لليونسكو، نقل توصياته بقرار التسجيل لوكالة اليابان للشؤون الثقافية في ٢٦ ابريل/نيسان الماضي.

نموذج للابتكار وصناعة الحرير

تم بناء مصنع الحرير توميوكا في عام ١٨٧٢ من قبل حكومة الإمبراطور ميجي كجزء من جهود التحديث التي بدأت مع بداية تلك الحقبة من تاريخ اليابان. وقد ساعد المصنع الذي شيد في مدينة توميوكا، محافظة غونما، على تحسين الجودة وحجم إنتاج الحرير الذي كان يعد أكبر صادرات اليابان في ذلك الوقت ومصدراً رئيسياً للدخل الأجنبي. كان المصنع المجهز بآلات الحرير على النمط الغربي الأول من نوعه كمنشأة لتصنيع الحرير تديرها الحكومة في البلاد كنموذج لهذه الصناعة.

انتقل المصنع إلى القطاع الخاص في عام ١٨٩٣ واستمرت عمليات التشغيل لأكثر من قرن من الزمان حتى تم إغلاقه نهائيا في عام ١٩٨٧. نجا المصنع من الضرر أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد أدت الجهود المبذولة من قبل مالك المنشأة، شركة كاتاكورا (Katakura Industries)، إلى المحافظة على المصنع الوحيد المتبقي من حكومة عصر ميجي (١٨٦٨-١٩١٢) والذي لا يزال في هيئته الأصلية. نقل المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) في توصيته لإدراج مصنع توميوكا في قوائم التراث العالمي استخدام التكنولوجيا الفرنسية المستوردة لخلق بسرعة نظام الانتاج الحديث ودور المصنع في تحويل تربية دودة القز وصناعة الحرير.

وسوف يجري التسجيل الرسمي في اجتماع يونيو/ حزيران للجنة التراث العالمي في العاصمة القطرية الدوحة. وبهذا سيصبح عدد المواقع المسجلة في قوائم التراث العالمي ١٨ في اليابان. اليوم هناك ١٣موقعاً ثقافياً مسجلاً علي قائمة التراث الثقافي بما في ذلك جبل فوجي وقلعة هيميجي وقبة القنبلة الذرية في هيروشيما وأربعة مواقع طبيعية مثل ياكوشيما وشيريتوكو.

حداثة اليابان على لائحة العرض

يتواجد مصنع لف الحرير في مركز منشأة توميوكا. عندما بني لأول مرة، كان المصنع الذي وصل طوله إلى ١٤٠ متراً وعرضه ١٢٫٣ متراً وارتفاع يصل إلى ١٢٫١ متراً أكبر هيكل من نوعه في العالم. شغل المنشأة النساء القادمات من جميع أنحاء البلاد التي عملن على آلات لف الحرير بالتناوب (٣٠٠ عاملة) لإنتاج خيوط الحرير عالية الجودة.

كما تم الاحتفاظ بالهيئة الأصلية للمباني الأخرى في موقع توميوكا بما في ذلك مستودعات شرنقة الحرير الشرقية والغربية ومساكن المدربين الأجانب.

وضعت الحكومة اليابانية موقع توميوكا على قائمة مؤقتة للحصول على مركز التراث العالمي التابع لليونسكو في يناير/ كانون الثاني عام ٢٠٠٧ ورشح رسميا في عام ٢٠١٣، منوهة بالتراث الصناعي الهام لهذه المنشأة. مصنع الحرير توميوكا مفتوح للزوار منذ عام ٢٠٠٥ وتتوفر معلومات متعددة اللغات حول المصنع على شبكة الإنترنت.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، في ٢٨ أبريل/ نيسان ٢٠١٤، صورة في أعلى الصفحة: مستودع شرنقة الحرير الشرقي في مصنع توميوكا © جيجي برس)