Almacén oriental de capullos de seda de la fábrica de seda de Tomioka (Cortesía de Jiji Press)

La fábrica de seda de Tomioka y el conjunto industrial de la seda de la prefectura de Gunma han sido seleccionados para convertirse en patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El pasado 26 de abril la Agencia de Asuntos Culturales de Japón anunció que el órgano asesor de la UNESCO había emitido una recomendación para registrar la fábrica como patrimonio.

Impulsora de la innovación en la industria de la seda

La fábrica de seda de Tomioka, construida en 1872, fue la primera fábrica estatal fundada por el Gobierno Meiji en sus esfuerzos para modernizar el país. El Gobierno japonés decidió construir esta fábrica equipada con tecnologías occidentales en la prefectura de Gunma como modelo industrial para mejorar la calidad y la producción de la seda, que era la principal exportación de la época, y así aumentar el flujo de divisa extranjera que se necesitaba para modernizar la industria y la tecnología de Japón.

La fábrica se privatizó en 1893 y siguió funcionando de forma continua hasta sobrepasar el siglo de actividad, para acabar cerrando en 1987. Logró librarse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y, gracias a los esfuerzos de mantenimiento que su propietaria Industria Katakura le dedicó incluso después del cierre, se ha conservado prácticamente en su estado original hasta la fecha. Hoy en día constituye la única fábrica de construcción estatal del período Meiji que se mantiene casi intacta. En la recomendación para inscribirla en las listas del patrimonio mundial se tuvo muy en cuenta el papel crucial que desempeñó la fábrica en la renovación de la sericultura y la industria de la seda, gracias a la introducción de tecnología francesa para el rápido desarrollo de un sistema productivo moderno.

La fábrica de Tomioka se registrará oficialmente durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que se celebrará este junio en Doha (Qatar). Su inscripción la convertirá en el decimoctavo lugar declarado patrimonio de la humanidad de Japón. La lista actual consta de 13 emplazamientos culturales (el Castillo de Himeji, la Cúpula de la Bomba Atómica de Hiroshima, el complejo histórico de Kioto y el monte Fuji, entre otros) y 4 emplazamientos naturales (la isla de Yakushima, la sierra de Shirakami, el parque natural de Shiretoko y el archipiélago de Ogasawara).

Devanadora de seda automática de la fábrica de Tomioka, en la prefectura de Gunma (fotografía cedida por Jiji Press)

Una joya de un siglo y medio de antigüedad abierta al público

La devanadora de seda automática ocupa la posición central en la fábrica. Con sus 140 metros de largo, 12,3 metros de ancho y 12,1 metros de alto, esta impresionante máquina fue la devanadora de mayores dimensiones del mundo en su época. Con una plantilla de mujeres procedentes de todos los rincones del país, la devanadora funcionaba con 300 operarias a la vez para fabricar hilo de seda de la más alta calidad.

El resto de los edificios del complejo de Tomioka, como los almacenes oriental y occidental de capullos de seda y los dormitorios de los trabajadores extranjeros, se mantienen prácticamente como en su origen.

El complejo industrial de Tomioka se inscribió como candidato a patrimonio de la humanidad de la UNESCO en enero de 2007. Más tarde, en 2013, el Gobierno japonés lo nominó oficialmente por su valor como patrimonio industrial y los expertos del órgano asesor de la UNESCO iniciaron la investigación que lo conduciría a su nominación definitiva.

La fábrica está abierta al público desde 2005. Su página web oficial ofrece información en inglés, francés, chino y coreano.

(Traducido al español del original en japonés)