山梨縣位於東京以西，這裡擁有包括富士山在內的多座日本高山，同時也是日本的葡萄酒和水果生產中心。

山梨縣地處日本中部內陸地區，其中心地帶為甲府盆地，周圍環繞著山區。日本最高峰富士山海拔3776公尺，橫跨山梨縣南部和靜岡縣北部。日本第二高的山峰是海拔3193公尺的北嶽，矗立在山梨縣西側的南阿爾卑斯山脈。受其地理位置影響，該縣與日本其他地區相比降水量少，晴朗天氣較多。

山梨縣概況

創建時間：1871年（歷史上曾隸屬於甲斐國）

地方政府所在地：甲府市

人口：81万人（截至2020年10月）

面積：4465平方公里

山梨縣的吉田步道是最受歡迎的富士山登山步道。該縣還有很多觀賞山峰或拍照留念的極佳地點，例如富士五湖周邊地區，其中河口湖最方便遊客到達。附近是著名的忠靈塔，它已成為國際遊客最青睞的富士山拍攝地點。此外，這裡還有展示日本和服藝術的久保田一竹美術館，富士急樂園則為遊客帶來驚險刺激的雲霄飛車體驗。

山梨縣盛產多種水果，其中葡萄、桃子和李子的產量居日本首位。得益於其龐大的葡萄產量，當地建立了許多釀酒廠，使山梨縣成為日本最大的葡萄酒產地。該縣山區蘊藏著大量的岩石晶體，促進了當地珠寶業的蓬勃發展，同時山區清澈的水源使其成為日本第一大礦泉水供應地。

當地名人

武田信玄（1521-1573年），日本戰國時代大名。他曾率軍大敗德川家康，但其後不久也因病去世。

村岡花子（1893-1968年），日本小說家、翻譯家。她將很多英文兒童讀物翻譯成日文，包括加拿大女作家露西·莫德·蒙哥馬利的長篇小說《彩虹谷的安妮》。

中田英壽（1977年- ），前日本國家隊足球名將。他曾代表日本3次出征世界盃，並在義大利甲級聯賽中效力過數個賽季。

（原文英文）

標題圖片：山梨縣櫻花掩映下的忠靈塔，遠處為富士山（PIXTA）