Префектура Яманаси, расположенная западнее Токио, известна как место, где находятся самые высокие японские горы, в том числе гора Фудзи, а также как центр виноделия и садоводства Японии.

В центре не имеющей выхода к морю префектуры Яманаси – впадина Кофу, окруженная горными районами. Гора Фудзи высотой 3776 метров, самая высокая вершина Японии, находится между южной частью Яманаси и северной частью префектуры Сидзуока, а вторая по высоте гора, 3193-метровая Китадакэ, распологается в Южных Альпах в западной части Яманаси. Географически префектура отличается относительно меньшим количеством осадков и более хорошей погодой по сравнению с остальной частью страны.

Общие данные о префектуре Яманаси

Основана в 1871 году (изначально провинция Каи)

Столица: Кофу

Население: 810 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 4465 км2

Маршрут Ёсида в префектуре Яманаси – самый популярный из маршрутов восхождения на гору Фудзи. В префектуре также есть множество прекрасных мест, откуда можно посмотреть на вершину или сфотографироваться – например, в районе «пяти озёр Фудзи», среди которых легче всего добраться до озера Кавагути. Неподалёку находится пагода Тюрэйто, которая стала любимым местом для фотографирования Фудзи среди иностранных туристов. Художественный музей Куботы Итику представляет экспозицию кимоно, а в парке развлечений Fuji-Q Highland можно прокатиться на американских горках.

Американские горки и другие аттракционы в Fuji-Q Highland (© Pixta)

В префектуре Яманаси выращивается множество сортов фруктов, она лидирует в Японии по выращиванию винограда, персиков и сливы сумомо. Богатый урожаем виноград способствовал созданию множества виноделен, и префектура также занимает первое место в Японии по производству вина. Обилие горного хрусталя в префектуре обеспечивает процветание ювелирной промышленности, а чистые источники делают ее главным поставщиком минеральной воды в стране.

Виноград «восточная звезда», растущий в Мисаке, префектура Яманаси (© Pixta)

Такэда Хисимару, собака породы кай-кэн, талисман префектуры Яманаси – образ, навеянный славой жившего в XVI веке военачальника Такэда Сингэн, правителя провинции Каи. На его шлеме изображен фамильный герб Такэда хиси, «алмаз», а в руках он несет боевой веер гумбай с известной фразой, которая ассоциируется с Сингэном, фурин кадзан, которая означает «быстрый, словно ветер, неподвижный, словно лес, разрушительный, словно огонь, и непоколебимый, подобно горе». На его фартуке также изображена гора Фудзи (© Префектура Яманаси)

Знаменитые личности

Такэда Сингэн (1521-1573): могущественный военачальник, одержавший сокрушительную победу над Токугавой Иэясу, но вскоре после этого умерший от болезни.

Мураока Ханако (1893-1968): писательница и переводчица детской литературы с английского на японский, в том числе романа Л. М. Монтгомери «Аня из Зелёных Мезонинов».

Наката Хидэтоси (1977 – ): один из ключевых игроков сборной Японии по футболу, представлял страну на трех чемпионатах мира, пару сезонов играл в итальянской Серии А.

Фотография к заголовку: Тюрэйто, пагода в префектуре Яманаси, цветущая сакура и гора Фудзи (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»