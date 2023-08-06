La prefectura de Yamanashi, justo al oeste de Tokio, es conocida por albergar algunas de las montañas más altas de Japón, entre ellas el monte Fuji, y por ser un centro de producción de vino japonés y frutas.

Situada en la region de Chūbu y sin salida al mar, la prefectura de Yamanashi está formada por la cuenca de Kōfu, en su centro, y por las áreas montañosas que la rodean. El monte Fuji, con su cumbre a 3.776 metros de altura, se extiende por el sur de Yamanashi y el norte de la prefectura de Shizuoka. La segunda montaña más alta, la Kitadake, de 3.193 metros, se yergue en los Alpes Meridionales del lado oeste de Yamanashi. La geografía de la prefectura confiere a esta relativamente pocas precipitaciones y un clima agradable con más frecuencia que en otras partes del país.

Un vistazo a la prefectura de Yamanashi

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Kai)

Capital: Kōfu

Población: 810.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.465 km2

La ruta Yoshida, en la prefectura, es la más popular entre los escaladores que ascienden el monte Fuji. La prefectura también cuenta con numerosos enclaves para observar la cima y tomar fotografías, como el área de los Cinco Lagos de Fuji, entre los que el lago Kawaguchi destaca por ser el de acceso más sencillo. En las inmediaciones está la pagoda Chūreitō, un popular destino entre los turistas internacionales para fotografiar el Fuji. El Museo de Arte Kubota Itchiku expone kimonos artísticos, mientras que el parque de atracciones Fuji-Q Highland cuenta con emocionantes montañas rusas.

Montañas rusas y otras atracciones en Fuji-Q Highland. (© Pixta)

La prefectura de Yamanashi produce muchas variedades de fruta y es líder en Japón en el cultivo de uvas, melocotones (duraznos) y ciruelas sumomo. Su abundante cosecha de uvas ha motivado que muchas bodegas vinícolas se establezcan en la prefectura, y por tanto Yamanashi es también la principal productora de vino del país. Los abundantes cristales de roca de las montañas de la prefectura también favorecen que haya una rica industria joyera, mientras que sus aguas cristalinas la convierten en la principal suministradora de agua mineral del país.

Uvas en una plantación de Misaka, en la prefectura de Yamanashi. (© Pixta)

Takeda Hishimaru, el personaje perruno de la prefectura de Yamanashi, está inspirado en Takeda Shingen, el líder de la antigua provincia de Kai en el siglo XVI. Es un perro de raza Kai Ken. Su casco muestra el emblema familiar hishi, en forma de diamante, de Takeda, y en la mano lleva un abanico de guerra gunbai con una famosa frase asociada a este personaje histórico: fūrin kazan (veloz como el viento, inmóvil como el bosque, devastador como el fuego y firme como la montaña). También se puede ver el monte Fuji en su delantal. (© Prefectura de Yamanashi.)

Personalidades ilustres

Takeda Shingen (1521–1573): Poderoso señor feudal que obtuvo una victoria aplastante contra Tokugawa Ieyasu pero falleció a causa de una enfermedad poco después.

Muraoka Hanako(1893–1968): Escritora y traductora de literatura infantil del inglés al japonés. Entre sus traducciones se incluye la obra de L. M. Montgomery Ana de las Tejas Verdes.

Nakata Hidetoshi (1977–): Miembro clave de la selección japonesa de fútbol. Ha representado a su país en tres copas del mundo y jugado durante varias temporadas en la Serie A italiana.

(Fotografía del encabezado: la pagoda Chūreitō en la prefectura de Yamanashi, con cerezos en flor y el monte Fuji de fondo. © Pixta.)