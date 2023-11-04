La prefectura de Miyazaki, en Kyūshū, es un lugar templado conocido por el esplendor de su línea costera y su asociación con las leyendas más antiguas de Japón.

La prefectura de Miyazaki se encuentra en la costa del Pacífico, en el sureste de Kyūshū. Su territorio se compone principalmente de montañas, entre ellas los altos picos volcánicos de la cordillera de Kirishima, en el Parque Nacional Kirishima-Kinkōwan. La capital de Miyazaki y su segunda ciudad más grande, Miyakonojō, se encuentran en vastas llanuras en el centro y el suroeste de la prefectura, respectivamente. La costa se extiende a lo largo de más de 400 kilómetros y sus numerosas playas son un hábitat importante para las tortugas verdes.

Un vistazo a la prefectura de Miyazaki

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Hyūga)

Capital: Miyazaki

Población: 1.070.000 (a octubre de 2020)

Área: 7.734 km2

El pueblo de Takachiho, en el norte de la prefectura, es donde cuenta la leyenda que la diosa sol Amaterasu se ocultó de su malicioso hermano Susanoo, siendo este el episodio central de la mitología japonesa. Aquí se encuentra también la pintoresca garganta de Takachiho, con sus acantilados escarpados y sus altas cascadas, así como el santuario de Takachiho, conocido por el yokagura, unas actuaciones nocturnas con música y danzas sagradas del sintoísmo. La costa de Nichinan, en el sur, es un destino popular entre bañistas y surferos. Asimismo, presume de numerosas islas que albergan una exuberante vegetación subtropical y grupos de macacos japoneses salvajes. Muchos equipos profesionales de distintos deportes organizan sus concentraciones de pretemporada en la prefectura, lo que atrae a numerosos aficionados de todo el país.

Cuentan que en la cueva de Amano Yasukawara, en el santuario de Amano Iwato, es donde los dioses planearon atraer a Amaterasu para sacarla de su enclaustramiento y devolver la luz al mundo. (© Pixta)

La fértil tierra de Miyazaki y su clima templado contribuyen a que disfrute de un robusto sector agrícola que produce alimentos básicos como pepinos, pimientos verdes o incluso mangos, además de otras frutas. La ganadería es también un sector importante, así como la silvicultura y la pesca. La prefectura lidera en la producción de fertilizantes químicos, pulpa de celulosa, fibras sintéticas y dispositivos electrónicos.

Una campanilla de viento de cerámica del estilo Hyūga Hokoshimayaki. (© Pixta)

Los Miyazaki-ken son personajes perrunos que representan productos y otros aspectos populares de la prefectura. Desde la izquierda: Hī-kun, Mū-chan y Kā-kun. (Miyazaki-ken © Prefectura de Miyazaki)

Personalidades ilustres

Komura Jutarō (1855–1911): Diplomático que representó a Japón en la Conferencia de Paz de Portsmouth después de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905.

Takaki Kanehiro (1849–1920): Médico que fundó la primera escuela de enfermeras y el Centro Universitario Jikei de Medicina en Tokio. Como cirujano naval ideó una cura para la enfermedad del beriberi.

(Fotografía del encabezado: Las formaciones rocosas conocidas como Oni no Sentakuita [tabla de lavar de los ogros] en la costa de Nichinan. © Pixta.)