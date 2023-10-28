Kumamoto, una prefectura de Kyūshū con una rica historia, es conocida por ser una zona de gran actividad volcánica. El monte Aso entra en erupción con frecuencia y en sus alrededores hay varias fuentes termales de renombre.

La prefectura de Kumamoto se encuentra en el oeste de Kyūshū. Las montañas dominan el sur y el norte de la prefectura, y una vasta llanura se extiende a lo largo de la región central, donde vive la mayoría de sus habitantes. La frontera oeste da a los mares de Ariake, Yatsushiro y Amakusa. Al suroeste, de hecho, se encuentran las islas Amakusa, que forman parte de la prefectura.

Un vistazo a la prefectura de Kumamoto

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincial de Higo)

Capital: Kumamoto

Población: 1.738.000 (a octubre de 2020)

Área: 7.409 km2

Entre los enclaves turísticos más populares de Kumamoto se encuentra el pintoresco archipiélago de Amakusa y otras islas en el mar de Yatsushiro, que forman parte del Parque Nacional de Unzen Amakusa y alberga iglesias y otros sitios incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO entre los lugares ligados a los cristianos ocultos de Japón. La capital de Kumamoto presume de contar con la fortaleza más grande de Japón, el castillo de Kumamoto, que fue restaurado recientemente después de sufrir desperfectos en una serie de terremotos ocurridos en 2016. El monte Aso, un extenso volcán activo situado en el noreste de la prefectura, es un lugar de gran belleza natural y repleto de zonas de aguas termales. Kurokawa Onsen, en el norte, es famoso por su complejo turístico con termas.

La isla Koiji, en la bahía de Minamata. En la orilla hay monumentos de piedra en memoria de las víctimas de la enfermedad de Minamata. La ciudad cuenta con un museo dedicado al desastre provocado por la contaminación con mercurio que conmocionó al mundo en las décadas de 1950 y 1960. La costa ofrece hermosos paisajes y zonas de aguas termales. (© Pixta)

Kumamoto es en gran medida una prefectura agrícola, y uno de sus principales cultivos es la mandarina (mikan). Las industrias agropecuaria y ganadera son también sectores importantes, al igual que la silvicultura, la pesca y la acuicultura. Entre sus industrias manufactureras más destacadas están la electrónica, la maquinaria, el equipamiento de transporte y el procesamiento de alimentos.

Juguetes de madera hechos a mano como este kijiuma llevan fabricándose en Kumamoto desde hace siglos. (© Pixta)

Kumamon, la mascota oficial de Kumamoto, es uno de los yuru kyara más populares de Japón. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Miyamoto Musashi (1584–1645): Maestro de la espada japonesa. Aunque no nació en Kumamoto, era vasallo del poderoso clan Hosokawa y pasó los últimos años de su vida en la provincia de Higo, donde completó su famosa obra El libro de los cinco anillos.

Kawakami Tetsuharu (1920–2013): Jugador profesional de béisbol y entrenador. Ganó numerosos títulos como jugador y fue el primero en alcanzar la cifra de 2.000 bateos durante su carrera. Fue entrenador de los Gigantes de Yomiuri, con los que ganó nueve torneos consecutivos de la Liga Profesional de Béisbol de Japón entre 1965 y 1973.

Ishimure Michiko (1927–2018): Escritora y activista. Fue aclamada por su libro Kugai jōdo (Paraíso en un mar de sufrimiento), en el que documentó los efectos del envenenamiento por mercurio que sufrieron los residentes de Minamata.

(Fotografía del encabezado: el hermoso paisaje de la costa de Kusasenrigahama y Eboshidake, uno de los cinco picos del extenso cráter del monte Aso. © Pixta.)