В южной и северной частях префектуры возвышаются горы, а в центральной части, где проживает большинство населения, раскинулась обширная равнина. Западная граница омывается морями Ариакэ, Яцусиро и Амакуса. Острова Амакуса расположены на юго-западе.
Общие данные о префектуре Кумамото
- Основана в 1871 (бывшая провинция Хиго )
- Столица: Кумамото
- Население: 1 738 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)
- Площадь: 7409 км2
Популярные туристические достопримечательности Кумамото – это живописный остров Амакуса и другие острова в море Яцусиро, входящие в состав Национального парка Ундзэн-Амакуса, где находятся церкви и другие объекты ЮНЕСКО, которые связаны со тайными христианами Японии. В столице Кумамото находится крупнейшая в Японии крепость – замок Кумамото, который недавно был восстановлен после разрушений, вызванных сильным землетрясением в 2016 году. Гора Асо, действующий вулкан в северо-восточной части префектуры, поражает природной красотой и термальными водами. Курокава-онсэн на севере – знаменитый курорт с горячими источниками.
Кумамото – в основном сельскохозяйственная префектура, где основной культурой является цитрус микан. Важными отраслями также являются скотоводство и молочное животноводство, а также лесное хозяйство, рыбная ловля и выращивание водных растений. Ведущие отрасли перерабатывающей промышленности включают электронику, машиностроение, транспортное оборудование и производство продуктов питания.
Знаменитые личности
- Миямото Мусаси (1584–1645): Японский мастер меча. Хотя он не был уроженцем Кумамото, но принадлежал к могущественному роду Хосокава и последние годы своей жизни провел в провинции Хиго, где и написал свой знаменитый труд «Книга Пяти колец».
- Каваками Тэцухару (1920-2013): Профессиональный бейсболист и менеджер. В качестве игрока он неоднократно выигрывал титулы лучшего игрока и первым достиг отметки в 2000 попаданий за карьеру. Под его руководством команда «Ёмиури джаянтс» завоевала девять чемпионских титулов в профессиональной лиге Японии с 1965 по 1973 год.
- Исимурэ Митико (1927-2018): Писательница и активистка. Получила признание за книгу «Рай в море печали» (Кугай дзёдо), в которой рассказывается о последствиях отравления ртутью для жителей Минаматы.
Фотография к заголовку: Прекрасный пейзаж Кусасэнригахама и Эбоси-даке, одной из пяти вершин, которые усеивают обширный кратер горы Асо (© Pixta)
Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»