В южной и северной частях префектуры возвышаются горы, а в центральной части, где проживает большинство населения, раскинулась обширная равнина. Западная граница омывается морями Ариакэ, Яцусиро и Амакуса. Острова Амакуса расположены на юго-западе.

Общие данные о префектуре Кумамото

Основана в 1871 (бывшая провинция Хиго )

Столица: Кумамото

Население: 1 738 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 7409 км2

Популярные туристические достопримечательности Кумамото – это живописный остров Амакуса и другие острова в море Яцусиро, входящие в состав Национального парка Ундзэн-Амакуса, где находятся церкви и другие объекты ЮНЕСКО, которые связаны со тайными христианами Японии. В столице Кумамото находится крупнейшая в Японии крепость – замок Кумамото, который недавно был восстановлен после разрушений, вызванных сильным землетрясением в 2016 году. Гора Асо, действующий вулкан в северо-восточной части префектуры, поражает природной красотой и термальными водами. Курокава-онсэн на севере – знаменитый курорт с горячими источниками.

Остров Коидзи находится в заливе Минамата. На берегу установлены высеченные из камня памятники жертвам болезни Минамата. В городе есть музей, рассказывающий о катастрофе с отравлением ртутью, которая привлекла внимание всего мира в 1950-1960-х годах. Кроме того, на побережье можно полюбоваться красивыми видами и искупаться в термальных водах (© Pixta)

Кумамото – в основном сельскохозяйственная префектура, где основной культурой является цитрус микан. Важными отраслями также являются скотоводство и молочное животноводство, а также лесное хозяйство, рыбная ловля и выращивание водных растений. Ведущие отрасли перерабатывающей промышленности включают электронику, машиностроение, транспортное оборудование и производство продуктов питания.

Деревянные игрушки ручной работы, такие как эта кидзиума, производятся в Кумамото уже несколько веков (© Pixta)

Официальный талисман Кумамото – Кумамон. Это самый известный в Японии юру-кяра (© Jiji)

Знаменитые личности

Миямото Мусаси (1584–1645): Японский мастер меча. Хотя он не был уроженцем Кумамото, но принадлежал к могущественному роду Хосокава и последние годы своей жизни провел в провинции Хиго, где и написал свой знаменитый труд «Книга Пяти колец».

Каваками Тэцухару (1920-2013): Профессиональный бейсболист и менеджер. В качестве игрока он неоднократно выигрывал титулы лучшего игрока и первым достиг отметки в 2000 попаданий за карьеру. Под его руководством команда «Ёмиури джаянтс» завоевала девять чемпионских титулов в профессиональной лиге Японии с 1965 по 1973 год.

Исимурэ Митико (1927-2018): Писательница и активистка. Получила признание за книгу «Рай в море печали» (Кугай дзёдо), в которой рассказывается о последствиях отравления ртутью для жителей Минаматы.

Фотография к заголовку: Прекрасный пейзаж Кусасэнригахама и Эбоси-даке, одной из пяти вершин, которые усеивают обширный кратер горы Асо (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»