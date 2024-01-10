Серия Nippon.com о префектурах Японии, в которой даются краткие обзоры 47 областей, составляющих страну, от Хоккайдо на севере до Окинавы, самой южной префектуры.

В Японии насчитывается 47 префектур. В административной системе страны они находятся на следующей ступени после центрального правительства и их власти оказывают жителям целый ряд административных и юридических услуг. Префектуры управляются губернаторами и законодателями, выбираемыми на всенародных выборах; они имеют собственную полицию, поддерживают сеть префектурных дорог и выполняют различные другие функции по развитию городских и сельских территорий.

В японском языке они описываются четырьмя отдельными терминами: то (столичный округ Токио), до (более крупная территория, губернаторство, термин используется только для Хоккайдо), фу (округа Киото и Осака) и кэн (собственно «префектура», используется для остальных 43 главных административных единиц страны). Они были созданы после реставрации Мэйдзи в 1868 году, причём их границы часто совпадали с границами земель (провинций), существовавших до периода Эдо (1603-1868).

При перечислении префектур их обычно приводят не в порядке очерёдности знаков японской азбуки, а в географическом порядке с севера на юг. Именно этот порядок используется в статьях этой серии. Список для удобства часто делят на части по регионам, в каждый из которых входит несколько префектур. Хоккайдо, самая крупная префектура, часто рассматривается как отдельный регион, в котором существует ряд субпрефектурных бюро для решения местных вопросов. Помимо приведенных здесь названий регионов могут использоваться альтернативные варианты – «Кинки» вместо «Кансай», «Косинъэцу» как область, охватывающая преф. Ниигата, Нагано и Яманаси в регионе Тюбу; «Токай» как регион, охватывающий префектуры Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ; и «Хокурику» для тех префектур региона Тюбу, которые расположены вдоль побережья Японского моря.

Мы надеемся, что вам понравится знакомиться с 47 префектурами Японии по нашим статьям!

Мы будем в этот список добавлять ссылки на статьи о префектурах по мере публикации статей.

Хоккайдо и Тохоку

Канто

Тюбу

Кансай (Кинки)

Тюгоку

Сикоку

Кюсю и Окинава

Изображение к заголовку: © Pixta