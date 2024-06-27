Префектура Токусима, расположенная на восточной оконечности острова Сикоку, является центром традиционного красильного производства краски индиго, она знаменита также древними храмами, крутыми ущельями и шумным праздником Ава-одори.

Префектура Токусима расположена на восточной оконечности Сикоку и граничит с тремя другими префектурами острова – Кагава, Эхимэ и Коти. Её обширная береговая линия простирается от Внутреннего моря Сэто на севере и вдоль пролива Кии и Тихого океана на востоке. На севере гористого острова доминируют невысокие пики гор Сануки, а на юге – более высокий хребет Сикоку, с 1955 метровой горой Цуруги, самой высокой вершиной Сикоку. Река Ёсино, главная водная артерия префектуры, проходит через крутые ущелья, извиваясь среди плоских пахотных земель в центральной части префектуры и устремляется далее к побережью.

Общие данные о префектуре Токусима

Основана в 1871 (ранее провинция Ава)

Столица: Токусима

Население: 720 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 4147 км2

Протяжённая береговая линия, густые лесные массивы, богатая культура и история префектуры привлекают в эту префектуру путешественников. Пролив Наруто славится своими огромными водоворотами, а на тихоокеанское побережье на юге приезжают серферы и другие любители пляжного отдыха. В ущельях Обокэ и Кобокэ в долине Ия у истоков реки Ёсино можно заняться такими видами активного отдыха, как пеший туризм и рафтинг. Хэнро, древний пешеходный маршрут паломничества по 88 храмам, идущий вокруг Сикоку, начинается в Токусиме. Праздник Ава-одори, который проводится в середине августа – один из самых известных японских праздников.

Традиционный подвесной мост кадзура, сделанный из виноградных лоз, перекинутый через долину Ия (© Pixta)

В Токусиме развита экономика, основу которой составляют такие отрасли, как производство светодиодов, фармацевтика и машиностроение. Основные отрасли – бумажная и деревообрабатывающая промышленность, которые используют богатые леса префектуры. Фермеры производят основные продукты питания, такие как рис и овощи, а также такие деликатесы, как цитрусовые судати и сладкий картофель сорта Наруто кинтоки. В прибрежных водах, богатых питательными веществами, выращивают водоросли Наруто. С эпохи Эдо (1603-1868 гг.) Токусима является традиционным центром производства сахара васамбон, используемого для изготовления японских кондитерских изделий, здесь производят также краску индиго.

Ткань замачивается в чане с краской индиго (© Pixta)

Официальный талисман Токусимы Судати-кун создан как маленький цитрусовый фрукт судати, выращиваемый в этой префектуре (© Префектура Токусима Sudachi-kun #22-89)

Знаменитые личности

Мики Такэо (1907-1988): Политик от Либерально-демократической партии, занимавший пост премьер-министра Японии с 1974 по 1976 год.

Сэтоути Дзякутё (1922-2021): Автор и буддийская монахиня, известная своими биографическими романами и переводами на современный японский язык классических произведений, таких как «Повесть о Гэндзи».

Фотография к заголовку: Водовороты в водах пролива Наруто (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»