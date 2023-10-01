La prefectura de Tokushima, en el extremo este de Shikoku, es un centro de teñido tradicional con añil y alberga templos históricos, escarpadas gargantas y el animado festival Awa Odori.

La prefectura de Tokushima se encuentra en el extremo oriental de Shikoku y comparte su frontera con las otras tres prefecturas de la isla: Kagawa, Ehime y Kōchi. Cuenta además con una amplia costa que se extiente desde el mar Interior de Seto en el norte y a lo largo del canal de Kii hasta el océano Pacífico en el este. Su territorio, en gran parte montañoso, está dominado por los picos bajos de las montañas Sanuki en el norte y la cordillera más alta de Shikoku en el sur, en la que se encuentra el monte Tsurugi, que con sus 1.955 metros es la cumbre más alta de la isla. El río Yoshino, la principal arteria de la prefectura, atraviesa unos escarpados valles y serpentea por las llanuras fértiles a medida que avanza hasta la costa.

Un vistazo a la prefectura de Tokushima

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Awa)

Capital: Tokushima

Población: 720.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.147 km2

La extensa costa de la prefectura, sus montañas con frondosos bosques y su rica cultura e historia la convierten en un destino popular entre los turistas. El estrecho de Naruto es famoso por sus gigantescos remolinos, mientras que su costa bañada por el Pacífico, en el sur, atrae a surfistas y otras personas que acuden a disfrutar de la playa. Las gargantas de Ōboke y Koboke, en el valle de Iya, cerca del nacimiento del río Yoshino, son un lugar ideal para actividades al aire libre como el senderismo o el descenso del río. La ruta de peregrinación henro, que recorre 88 templos antiguos y rodea Shikoku, comienza en Tokushima. Por otra parte, el festival Awa Odori, que se celebra a mediados de agosto, es una de las celebraciones más famosas de Japón.

Un tradicional puente colgante kazura atado con enredaderas en el valle de Iya. (© Pixta)

Tokushima disfruta de una robusta economía apoyada por los sectores de los diodos LEDs, los productos farmacéuticos y la fabricación de maquinaria. El papel y la madera son sectores centrales que aprovechan los abundantes recursos forestales de la prefectura. Los agricultores del lugar producen alimentos básicos como arroz o verduras junto a especialidades como el cítrico sudachi y una variedad de batata conocida como Naruto Kintoki. El alga Naruto wakame se cultiva en las aguas de la costa, ricas en nutrientes. Desde el período Edo (1603-1868), Tokushima ha sido un centro tradicional para la producción de azúcar wasanbon, utilizado para elaborar dulces japoneses y añil.

Tejidos durante su teñido en un baño de añil. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Miki Takeo (1907–88): Político del Partido Liberal Democrático que ejerció como primer ministro de Japón entre 1974 y 1976.

Setouchi Jakuchō (1922–2021): Autora y monja budista conocida por sus novelas autobiográficas y por sus traducciones al japonés moderno de obras clásicas como La historia de Genji.

(Fotografía del encabezado: remolinos en las aguas del estrecho de Naruto. © Pixta.)