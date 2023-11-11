Okinawa, prefectura más meridional de Japón, disfruta de un clima subtropical y hermosas aguas oceánicas que atraen a buceadores y bañistas de todo el país.

La prefectura de Okinawa es una cadena de islas situada entre el océano Pacífico y el mar de la China Oriental, al sur de Kyūshū. Conocidas también como las islas Ryūkyū, dado que ese era el nombre que tenía su antiguo reino, la prefectura cuenta con un clima húmedo y subtropical con tifones frecuentes y un terreno en general llano. Okinawa, la isla más grande de la cadena, alberga la capital de la prefectura, Naha. Otras de sus regiones famosas son las islas Yaeyama y Miyako. Okinawa fue un Estado independiente durante la mayor parte de su historia y desarrolló una cultura singular que incorporó diferentes aspectos de distintas civilizaciones asiáticas.

Un vistazo a la prefectura de Okinawa

Establecida en 1879 (antiguamente era la provincia de Ryūkyū)

Capital: Naha

Población: 1.467.000 (a octubre de 2020)

Área: 2.282 km2

Con su clima templado, su cultura singular y su abundante naturaleza, Okinawa es uno de los principales destinos turísticos de Japón. Sus playas, arrecifes de coral y aguas cristalinas la convierten uno de los principales centros para la práctica del buceo, el esnórquel y el disfrute de la playa, y sus tres parques nacionales ofrecen actividades al aire libre como el senderismo o el piragüismo. En Okinawa, la isla principal, se encuentra el castillo de Shuri y otros enclaves históricos relacionados con el reino de Ryūkyū. Yanbaru, en el norte de la isla, fue recientemente registrado como patrimonio natural en la lista de la UNESCO.

Más al sur, la isla de Ishigaki es famosa por sus playas y como punto de partida para visitar otras islas como Iriomote, que cuenta con el mayor manglar de Japón y alberga una flora y fauna características, así como la vecina Taketomi, donde el visitante puede disfrutar del paisaje tradicional de los pueblos de Okinawa. Otros destinos populares son la isla de Miyako y las islas Kerama, donde se pueden observar ballenas.

Varios hombres tocan el tambor mientras ejecutan la danza tradicional eisā de Okinawa. (© Pixta)

La industria hostelera es uno de los sectores más importantes para la economía de Okinawa. Los ingresos de las bases militares estadounidenses situadas en la prefectura siguen siendo importantes, aunque mucho menos de lo que fueron en el pasado. La agricultura se centra principalmente en cultivos tropicales como el azúcar de caña o la piña, y la prefectura es también conocida por productos como el gōya (melón amargo), el cítrico shīkuwāsā y las batatas. La producción alimentaria y el refinado de crudo son las principales industrias del sector manufacturero. Okinawa produce una amplia variedad de artesanías, entre ellas el awamori, una bebida alcohólica creada a partir de arroz, los tejidos teñidos y la cerámica.

Un vestido tradicional de Okinawa teñido al suntuoso estilo bingata. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Iha Fuyū (1876–1947): Profesor y fundador de los estudios integrados de Okinawa.

Medoruma Shun (1960–): Escritor. Autor de Me no oku no mori y otras obras. Ganador del 117.º Premio Akutagawa.

Amuro Namie (1977–): Reconocida artista, cantante, bailarina y compositora, hoy retirada.

(Fotografía del encabezado: un shīsā contempla el mar en la prefectura de Okinawa. © Pixta.)