La prefectura de Kagoshima, en la región de Kyūshū, alberga numerosas islas y volcanes activos, y tiene mucho que ofrecer a las personas que visitan el extremo sur de las islas principales del país.

La prefectura de Kagoshima se encuentra en el extremo meridional de Kyūshū e incluye los archipiélagos de Tokara, Amami y Ōsumi. Su territorio está compuesto principalmente por colinas bajas en áreas en las que se alzan grandes picos volcánicos, entre los que destacan el monte Kirishima, el monte Kaimon y el Sakurajima, el volcán con más actividad de Japón. En el sur de Kagoshima se encuentran las penínsulas de Satsuma y Ōsumi, divididas por la bahía de Kagoshima. Su amplia y escarpada costa da al océano Pacífico en el este y el sur, y al mar de la China Oriental en el oeste.

Un vistazo a la prefectura de Kagoshima

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Ōsumi y Satsuma)

Capital: Kagoshima

Población: 1.588.000 (a octubre de 2020)

Área: 9.186 km2

Buena parte de la prefectura se encuentra dentro de varios parques nacionales que ofrecen a los visitantes diversos paisajes naturales, desde altiplanos volcánicos boscosos hasta costas escarpadas. La naturaleza y la cultura de las islas meridionales de Yakushima y Amami Ōshima son en particular muy populares entre los turistas. El jardín Sengan’en, Shiroyama y el acuario de Kagoshima son destinos populares de la capital de Kagoshima, y durante el verano la ciudad celebra el gran festival Ohara. Otras atracciones de la prefectura son las cálidas arenas de Ibusuki Onsen, el impresionante paisaje natural del área de Hokusatsu, en el norte, y el barrio histórico de samuráis de Chiran.

El mayor centro espacial de Japón y el Museo de Ciencia y Tecnología Espaciales se encuentran en la isla de Tanegashima, en el sur. (© Pixta)

Además de verduras básicas, Kagoshima es una de las principales productoras de batatas, té verde y frutas propias de zonas soleadas como los mangos y los nísperos (biwa). La ganadería, especialmente la dedicada a las marcas de cerdo kurobuta y de vacuno wagyū de Kagoshima, la silvicultura y la pesca se cuentan también entre sus principales sectores. Su industria está centrada en la alimentación, aunque los metales y la electrónica, así como la fabricación de componentes para automóviles, también son importantes. La prefectura produce una amplia variedad de productos tradicionales, en especial cerámica y artesanías de bambú o de estaño.

La artesanía Satsuma kiriko es un estilo popular de vidrio tallado de Kagoshima. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Ōkubo Toshimichi (1830–1878): Hombre de Estado y miembro de la misión diplomática Iwakura. Fue una de las tres principales figuras de la Restauración Meiji.

Saigō Takamori (1828–1877): Samurái y noble que ayudó a derrocar el shogunato Tokugawa y desempeñó un papel importante en el establecimiento del nuevo Gobierno Meiji.

Tange Umeko (1873–1955): Química orgánica y primera mujer japonesa que obtuvo un doctorado en ciencias de una universidad estadounidense.

(Fotografía del encabezado: Sakurajima expulsando ceniza y humo en el horizonte de Kagoshima. © Pixta.)