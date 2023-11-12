En esta serie les ofrecemos una breve descripción de las 47 prefecturas que componen Japón, desde Hokkaidō, en el norte, hasta Okinawa, en el sur.

Japón está compuesto por 47 prefecturas situadas directamente bajo el Ejecutivo nacional y sus gobiernos administran los diversos servicios burocráticos y judiciales que prestan a sus residentes. Las prefecturas cuentan con un gobernador y diputados prefecturales elegidos por sufragio, gestionan sus propios departamentos de policía, mantienen sus redes de carreteras y planifican otras cuestiones relativas a sus terrenos urbanos y rurales.

En japonés se utilizan cuatro sufijos distintos para describir estas divisiones: to (para la metrópolis, Tokio), dō (que se utiliza solo con Hokkaidō, un territorio más extenso), fu (las “prefecturas urbanas” de Osaka y Kioto) y ken (para las 43 restantes). Estas denominaciones fueron creadas a partir de la Restauración Meiji de 1868, en algunos casos con fronteras que coincidían con las de las antiguas provincias que existieron hasta el período Edo (1603-1868).

En Japón, el orden en el que se enumeran las prefecturas va de norte a sur, en lugar de seguir una clasificación según el silabario kana. Este es el orden que también utilizamos nosotros a continuación. La lista está dividida además en chihō, las “regiones” de Japón. Hokkaidō, la prefectura más extensa del país, es a menudo considerada una región en sí misma y cuenta con varias oficinas subprefecturales para gestionar los asuntos locales. Otros nombres para designar las regiones de Japón son Kinki, utilizado a menudo en lugar de Kansai; Kōshin’etsu, donde se encuentran Niigata, Nagano y Yamanashi de la región de Chūbu; Tōkai, que en general incluye las prefecturas de Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie de la misma región; y Hokuriku, en referencia a las prefecturas de la región de Chūbu situadas a lo largo de la costa del mar del Japón.

Esperamos que disfruten explorando las 47 prefecturas de Japón a través de los enlaces que les ofrecemos a continuación.

Hokkaidō y Tōhoku

Kantō

Chūbu

Kansai (Kinki)

Chūgoku

Shikoku

Kyūshū y Okinawa

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)