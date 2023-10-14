Kōchi, la mayor de las cuatro prefecturas de la isla de Shikoku, es conocida por su esplendor natural, con ejemplos como el prístino río Shimanto.

Kōchi es la mayor de las cuatro prefecturas entre las que se divide Shikoku. Su costa curvada, en el sur, está bañada por las aguas de la bahía de Tosa y del océano Pacífico, mientras que su territorio es en buena medida montañoso y alberga frondosos bosques. La mayoría de su población reside en la llanura de Tosa, en el centro, donde está la ciudad de Kōchi, la capital de la prefectura.

Un vistazo a la prefectura de Kōchi

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Tosa)

Capital: Kōchi

Población: 692.000 (a octubre de 2020)

Área: 7.103 km2

Kōchi ofrece a los visitantes numerosas atracciones turísticas. En su costa destacan hermosos promontorios, playas y otros paisajes naturales. En la montaña, la vasta meseta de Tengunomori, junto a la frontera con la prefectura de Ehime, destaca por el karst de Shikoku, y el río Shimanto, considerado como la última vía fluvial prístina de Japón, fluye el suroeste de la prefectura. Kōchi alberga también numerosos templos en la ruta de peregrinación henro que rodea Shikoku, y el castillo de Kōchi y el mercado de Hirome, con sus tiendas en las que se puede comprar katsuo tataki (bonito braseado) y otras especialidades locales, son destinos populares de la capital.

Las aguas serpenteantes del río Shimanto. (© Pixta)

Las industrias de la agricultura, la silvicultura y la pesca en Kōchi representan una importante porción de su actividad económica. Es uno de los principales productores del cítrico yuzu, cuyo aroma se usa en artículos como sales de baño o un sinfín de alimentos. La prefectura es también conocida por sus abundantes capturas de bonito, pescado tradicionalmente con caña e hilo en un estilo conocido como ipponzuri, junto a una variedad de distintos productos marinos traídos por la corriente Kuroshio que circula a lo largo de su costa. Otros sectores importantes son el de las manufacturas de maquinaria industrial, el del papel y el de la madera. Entre sus productos artesanos tradicionales están el washi (papel japonés), los cuchillos conocidos como Tosa uchihamono y la cerámica.

El perro de Tosa es una raza de canes de pelea criada en Kōchi. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Nakahama Manjirō (1827–1898): También conocido como John Manjirō, fue rescatado por un ballenero estadounidense cuando su barco pesquero quedó a la deriva y terminó viajando a los Estados Unidos, donde estudió inglés y otras materias. Trabajó como traductor e intérprete para el Gobierno de Japón.

Sakamoto Ryōma (1836–1867): Samurái leal al emperador conocido por intermediar una alianza entre los dominios de Satsuma y Chōshū (hoy las prefecturas de Kagoshima y Yamaguchi, respectivamente) que permitió poner fin al shogunato Tokugawa. Fue asesinado por agentes desconocidos cuando se encontraba en Kioto.

(Fotografía del encabezado: la playa de Katsurahama en la prefectura de Kōchi. © Pixta.)