تشتهر محافظة كوتشي أكبر المحافظات الأربع التي تضمها جزيرة شيكوكو بروعة طبيعتها بما في ذلك نهر شيمانتو الذي لا يزال بكرا.

كوتشي هي أكبر محافظات جزيرة شيكوكو الأربع. يحد ساحلها الجنوبي المنعطف خليج توسا والمحيط الهادئ في حين أن المناطق الداخلية جبلية إلى حد كبير وتحوي غابات كثيفة. يقيم الكثير من السكان في سهل توسا بوسط المحافظة حيث توجد العاصمة كوتشي.

نبذة عن محافظة كوتشي

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعة توسا سابقا)

العاصمة: كوتشي

عدد السكان: 692 ألف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 7103 كيلومتر مربع

تتيح كوتشي للزوار العديد من مناطق الجذب السياحي. ويتميز خطها الساحلي الطويل برؤوس بحرية ذات مناظر خلابة وشواطئ و معالم طبيعية أخرى. أما في الجبال فيهيمن شيكوكو كارست على هضبة تينغونوموري المترامية الأطراف على طول الحدود مع محافظة إيهيمي، ويتدفق نهر شيمانتو الذي يعتبر آخر مجرى مائي بكر في اليابان في جنوب غرب المحافظة. تعتبر محافظة كوتشي موطنا للعديد من المعابد على طريق مسيرة الحج الياباني ”هينرو“ حول جزيرة شيكوكو وقلعة كوتشي وسوق هيرومي الذي يضم متاجر شهيرة في العاصمة تبيع طبق كاتسو تاتاكي (سمك بونيتو المحمر) وغيرها من الأطباق المحلية.

المياه المتعرجة لنهر شيمانتو (© بيكستا)

تشكل الصناعات الزراعية والغابات وصيد الأسماك جزءا كبيرا من الناتج الاقتصادي لمحافظة كوتشي. وتعتبر كوتشي المنتج الرئيسي لليوزو أو الأُتُرُج الياباني حيث تُستخدم رائحته لإضفاء عبق ساحر على أشياء مختلفة بدءا من مياه الاستحمام حتى الأطعمة. وتشتهر المحافظة أيضا بكميات الصيد الوفير من أسماك بونيتو والتي يتم اصطيادها بطريقة تقليدية فقط باستخدام عصى وسلك بتقنية تسمى ”إيبّونزوري“، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات البحرية الأخرى التي جلبها كوروشيو (تيار اليابان البحري) المتدفق على طول ساحلها. كما تشمل القطاعات المهمة الأخرى إنتاج آلات صناعية والورق والخشب. ومن بين الصناعات التقليدية صناعة الواشي (الورق الياباني) وسكاكين تسمى توسا أوتشيهامونو والخزف.

توسا إينو هي سلالة من الكلاب القتالية طُورت في كوتشي (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ناكاهاما مانجيرو (1827-1898): المعروف أيضا باسم جون مانجيرو، تم إنقاذه بواسطة سفينة صيد الحيتان الأمريكية عندما انحرف قارب الصيد الخاص به وانتهى به الأمر بالسفر إلى الولايات المتحدة حيث درس اللغة الإنجليزية ومواضيع أخرى. عمل مترجما ومترجما كتابيا وشفويا للحكومة اليابانية.

ساكاموتو ريوما (1836-1867): من الموالين للنظام الإمبراطوري، ويعرف عنه أنه توسطه لاتفاق التحالف بين مقاطعتي ساتسوما وتشوشو (الآن محافظتا كاغوشيما وياماغوتشي، على التوالي) الذي وضع نهاية لشوغونية توكوغاوا. اغتيل على يد أشخاص مجهولين أثناء وجوده في كيوتو.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: شاطئ كاتسوراهاما في محافظة كوتشي، الحقوق لبيكستا)