La prefectura de Ōita, situada en el noreste de Kyūshū, cuenta con algunas de las fuentes termales más populares de Japón y es un lugar repleto de enclaves históricos.

Ōita se encuentra en el noreste de Kyūshū. La prefectura comparte su frontera con Fukuoka, Kumamoto y Miyazaki y da al mar Interior de Seto y al estrecho de Bungo. Su territorio es en gran medida montañoso y cuenta con grandes extensiones de zonas boscosas así como con una larga y escarpada costa en la que se encuentra la bahía de Beppu, donde se concentran la capital y otros núcleos de población, así como varios promontorios remotos.

Un vistazo a la prefectura de Ōita

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Bungo)

Capital: Ōita

Población: 1.124.000 (a octubre de 2020)

Área: 6.341 km2

Ōita abunda en fuentes termales, y entre ellas destacan los balnearios de Beppu y Yufuin. Vastas zonas de la prefectura se encuentran dentro del Parque Nacional de Aso Kujū, que ofrece a los turistas hermosos paisajes y una variedad de actividades al aire libre. El pueblo de Usuki, en la costa, es conocido por sus antiguos budas de piedra, mientras que la remota península de Kunisaki, en el noreste, cuenta con templos y santuarios históricos, entre ellos el Usa Jingū, con 1.300 años de historia, que está rodeado por la belleza natural del monte Futago.

Las cascadas Shindō en las montañas Kujū. (© Pixta)

Ōita cuenta con un robusto sector agrícola centrado en la producción de arroz y otras verduras básicas, y la prefectura es conocida por el cítrico kabosu y por su ganado wagyū. La silvicultura es una de sus industrias centrales, mientras que el sector pesquero destaca por sus capturas de sardina y caballa, así como por la seriola y los lenguados de acuicultura. En cuanto a su sector manufacturero, Ōita produce equipamiento de transporte, metales y productos químicos industriales.

Cerámica Ontayaki. Esta tradición alfarera, con diseños únicos, ha sido designada como bien cultural intangible. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Fukuzawa Yukichi (1835–1901): Educador y empresario. Participó en las primeras misiones diplomáticas de Japón en los Estados Unidos en 1860 y en Europa en 1862. Fundó la Universidad Keiō y el influyente periódico Jiji Shinpō.

Nogami Yaeko (1885–1985): Novelista que fue alumna de Natsume Sōseki. Fue autora de obras como Meiro (El laberinto) o Hideyoshi to Rikyū (Hideyoshi y Rikyū).

(Fotografía del encabezado: Las cálidas aguas de Umijigoku, en Beppu Onsen. © Pixta.)