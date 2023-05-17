تشتهر محافظة أويتا الواقعة في شمال شرق جزيرة كيوشو بينابيع المياه الحارة والتي تعتبر من أفضل الينابيع في اليابان كما تشتهر بتاريخها العميق.

تقع محافظة أويتا في شمال شرق جزيرة كيوشو على حدود محافظات فوكوؤكا وكوماموتو ومييازاكي قبالة بحر سيتو الداخلي ومضيق بونغو. وتتميز بأنها جبلية إلى حد كبير حيث تحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي الحرجية بالإضافة إلى خط ساحلي طويل وعر يتضمن تضاريس مثل خليج بيبّو الذي توجد فيه عاصمة المحافظة ومراكز سكانية أخرى ورؤوسا بحرية.

نبذة عن محافظة أويتا

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعة بونغو سابقا)

العاصمة: أويتا

عدد السكان: 1.124 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 6341 كيلومتر مربع

محافظة أويتا غنية بينابيع المياه الساخنة بما فيها منتجعات أونسين الشهيرة في بيبّو ويوفوئن. وتقع مساحات شاسعة من المحافظة داخل حدود منتزه أسو كوجو القومي ما يتيح للزوار مشاهدة مناظر خلابة والقيام بأنشطة في الهواء الطلق. تشتهر بلدة أوسوكي الواقعة على الساحل بتماثيل بوذا الحجرية الأثرية وتضم شبه جزيرة كونيساكي النائية على الساحل الشمالي الشرقي معابد بوذية وشنتوية تاريخية من بينها أوسا جينغو الذي يبلغ عمره 1300 عام ويقع ضمن مناظر طبيعية خلابة لجبل فوتاجو.

شلالات شيندو في جبال كوجو (© بيكستا)

تمتلك أويتا قطاعا زراعيا كبيرا يعتمد على إنتاج الأرز وخضروات أساسية، حيث تشتهر المحافظة بحمضيات كابوسو وسلالة أبقار واغيو. كما تعتبر الغابات قطاعا أساسيا في المحافظة، في حين أن الصيد السمكي وفير فيها حيث تنتج غلات أسماك السردين والإسقمري بالإضافة إلى الأسماك صفراء الذيل والمفلطحة المستزرعة. ويتميز القطاع الصناعي بإنتاج معدات النقل والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية.

قطع من فخار أونتاياكي. صنف نمط الفخار المصنع بشكل متميز كممتلكات ثقافية غير ملموسة (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

فوكوزاوا يوكيتشي (1835–1901): معلم ورجل أعمال. كان جزءا من أولى بعثات اليابان إلى الولايات المتحدة في عام 1860 وإلى أوروبا في عام 1862. أسس جامعة كييو والصحيفة المؤثرة جيجي شينبو.

نوغامي يائيكو (1885-1985): روائية تتلمذت على يد ناتسومي سوسيكي وهي مؤلفة رواية ’’المتاهة‘‘ و رواية ’’هيدييوشي وريكيو‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: تصاعد بخار الماء من أوميجيغوكو أونسين في بيبّو، الحقوق لبيكستا)