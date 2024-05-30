Префектура Ойта, расположенная на северо-востоке Кюсю, известна своими горячими источниками, которые считаются одними из лучших в Японии, и богатой историей.

Префектура Ойта расположена на северо-востоке Кюсю. Она граничит с префектурами Фукуока, Кумамото и Миядзаки и выходит к Внутреннему морю Сэто и проливу Бунго. Префектура в значительной степени гористая, на ее территории расположены огромные лесные массивы, а также длинная изрезанная береговая линия, которая включает в себя такие достопримечательности, как залив Бэппу, где расположена столица и другие населенные пункты, а также отдалённые мысы.

Общие данные о префектуре Ойта

Основана в 1871 (бывшая провинция Бунго)

Столица: Ойта

Население: 1 124 000 (по состоянию на октябрь 2020)

Площадь: 6341 км2

В префектуре Ойта находится множество горячих источников, в том числе знаменитые онсэн-курорты Бэппу и Юфуин. Большая часть префектуры расположена в границах Национального парка Асо-Кудзю, предлагающего посетителям живописные виды и активный отдых. Город Усуки на побережье известен своими древними каменными буддийскими скульптурами, а на отдалённом полуострове Кунисаки на северо-восточном побережье находятся древние храмы и святилища, в том числе 1300 летнее святилище Уса дзингу, расположенное среди природных красот горы Футаго.

Водопад Синдо в горах Кудзю (© Pixta)

В Ойта развито сельское хозяйство, в котором основное место занимает производство риса и важнейших овощей. Префектура известна цитрусовыми кабосу и мясом крупного рогатого скота вагю.

Лесное хозяйство является одной из основных отраслей промышленности, богатый рыбный промысел даёт уловы сардин и макрели, здесь выращивают желтохвоста и камбалу. Производственная сфера включает в себя производство транспортного оборудования, металлов и промышленных химикатов.

Керамика Онтаяки. Традиция изготовления глиняной посуды с ярко выраженным характерным дизайном признана нематериальной культурной ценностью (© Pixta)

Знаменитые личности

Фукудзава Юкити (1835–1901): Педагог и предприниматель. Входил в состав первых японских миссий в США в 1860 году и в Европу в 1862 году. Основал университет Кэйо и влиятельную газету «Дзидзи симпо».

Ногами Яэко (1885-1985): Писательница, учившаяся у Нацумэ Сосэки. Автор книг «Лабиринт» (Мэйро) и «Хидэёси и Рикю» (Хидэёси тоРикю).

Фотография к заголовку: Пар от воды в Бэппу онсэн Умидзигоку (© Pixta)

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