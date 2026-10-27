В Токио открылась выставка, где посетители могут погрузиться в мир автора Укэцу, чьи произведения разошлись тиражом более 10 миллионов экземпляров по всему миру.

Ужас в японской повседневности

Автор, выступающий под псевдонимом Укэцу, появляется на видео в странной белой маске и чёрном трико. Он дебютировал с бестселлером «Странный дом» (Хэнна иэ), разошедшимся миллионными тиражами, а его следующая работа, «Странные картины» (Хэнна э), открывающая новые горизонты в японском жанре ужасов и мистики, была переведена и распространяется более чем в 36 странах и регионах. В настоящее время в выставочном комплексе «Тэрада соко» на острове Теннодзу в Токио до 17 января 2027 года проходит выставка «Странный мир Укэцу». Он представляет его многогранную творческую деятельность, включая серию «Странные», удивившую мир, его работы для веб-издания «Омокоро», а также видеоролики и музыку для канала на YouTube с 2 миллионами подписчиков.

Пять загадочных картин представлены в книге «Странные картины»

Модель пустующего дома, который служит местом действия в начале книги «Странный дом», в масштабе 1/3. Сможете ли вы найти какие-нибудь странности?

На выставке представлена ​​комната Укэцу, известная по его видеоработам, а также оригинальные рисунки его «странных картин» и модели его «странных домов», позволяющие посетителям полностью погрузиться в причудливый мир. По мере того, как вы проходите по тускло освещенным выставочным залам, фотографируясь с изображениями Укэцу, появляется сцена в поп-стиле, где Укэцу поёт и танцует. В глубине зала вы внезапно оказываетесь в густом лесу, непосредственно ощущая особую атмосферу ужаса работ Укэцу.

Сценическое шоу с участием Укэцу, демонстрирующее захватывающие выступления с пением, игрой на музыкальных инструментах и ​​танцами. Здесь можно сфотографироваться на память

Войдите в заброшенную фабрику в тёмном лесу, чтобы увидеть ужасающую картину

Чтобы оживить внутренний мир Укэцу, эта выставка — результат сотрудничества компании «Ба-гу хамба-гу ба-гу», управляющей сайтом «Омокоро», и компании «Ями», которая организовала множество мероприятий в жанре хоррор. Построив дома и посадив деревья внутри здания, они создали тематический парк, которым очень доволен даже Укэцу, который говорит, что «всегда мечтал построить парк развлечений».

Укэцу обратился к зарубежным поклонникам, заявив: «Вы можете ощутить “запретную” сторону глубин Японии в жутком потустороннем пространстве, куда нельзя попасть, просто посещая известные достопримечательности». Он хочет, чтобы люди ощутили суть японского хоррора – исконные обычаи и безумие, таящееся в повседневной жизни, – всеми своими чувствами.

Вход, где вас ждёт двойник Укэцу

Комната Укэцу, где можно сфотографироваться

На выставке также представлены старые карты и письма, которые фигурируют в книге «Странный дом»

Пространство, воссоздающее сцену из фильма «Странные картины»

Миниатюрная модель плана этажа из книги «Странный дом 2»

На выставке также представлены экспонаты, созданные для веб-публикаций, такие как причудливые новогодние блюда и сюрреалистические поделки, знакомые зрителям по ежегодному новогоднему видеопроекту

Они также продают мягкие игрушки и головные повязки, разработанные самим автором

Место выставки находится недалеко от станции Тэннодзу айру, до которой можно добраться из аэропорта Ханэда по монорельсовой дороге Токио

Странный мир Укэцу

Время проведения: 23 октября - 17 января 2027 года

23 октября - 17 января 2027 года Место проведения: здание Тэрада соко G1 (2-6-4 Хигаси-Синагава, р-н Синагава, Токио)

здание Тэрада соко G1 (2-6-4 Хигаси-Синагава, р-н Синагава, Токио) Часы работы: с 10:00 до 19:30 (вход прекращается за 30 минут до закрытия)

с 10:00 до 19:30 (вход прекращается за 30 минут до закрытия) Выходные дни: открыто ежедневно в течение выставочного периода (часы работы могут быть изменены во время новогодних праздников)

открыто ежедневно в течение выставочного периода (часы работы могут быть изменены во время новогодних праздников) Стоимость входных билетов: взрослые – от 2700 йен, учащиеся средних и старших классов – от 1800 йен, дети от 4 лет до младшего школьного возраста – от 700 йен

*Подробную информацию смотрите на официальном сайте выставки (на японском языке)

Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com