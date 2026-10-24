全世界セールス1000万部を突破した作家・雨穴（うけつ）の作品世界に没入できる大規模展が都内で開幕した。物語のキーとなる「変な」モノと次々に遭遇し、「日常に現れる違和感」やじわじわと迫り来る恐怖感を味わえる。

ディープジャパンを体感

白い仮面に全身黒タイツ姿で異彩を放つ覆面作家・雨穴。デビュー作『変な家』がミリオンセラーを記録し、次作『変な絵』は36以上の国と地域で翻訳展開され、和製ホラーミステリーの新境地を開拓した。世界を震わせる『変な』シリーズをはじめウェブメディア「オモコロ」での執筆、登録者数200万人のYouTube動画や楽曲の制作など、その多才な創作活動に迫る「雨穴の変な世界展。」が、東京・天王洲アイルの寺田倉庫にて開催中（2027年1月17日まで）。

動画でおなじみの雨穴の部屋をはじめ、「変な絵」の原画や「変な家」の模型などが並び、奇妙な世界に体ごと飛び込める。薄暗い展示室で待ち受ける雨穴の複製たちと2ショット撮影しながら進むと、雨穴が歌い踊るポップなステージが出現。会場の奥では突如うっそうとした森に迷い込み、雨穴作品独特の恐怖を実体験できる。

本展は雨穴の脳内世界を具現化するため、オモコロの運営会社「バーグハンバーグバーグ」と、恐怖体験イベントを数多く手掛ける「闇」がタッグを組んだ。ビル内の会場に家を建てたり木を生やしたりして、「昔から遊園地を作るのが夢だった」という雨穴も大満足のテーマパークが完成した。

雨穴は海外のファンに向けて「名所を巡るだけではたどり着けない、おどろおどろしい異空間で『見てはいけない』ディープジャパンを体感できます」と来場を呼びかけた。土着の因習や日常に潜む狂気といった、Jホラーの醍醐味（だいごみ）を五感で味わってほしい。

雨穴の分身が待ち構えるエントランス

雨穴の部屋がフォトスポットに

会場は羽田空港から東京モノレールで1本の天王洲アイル駅が最寄り

雨穴の変な世界展。

会期：10月23日～2027年1月17日

会場：寺田倉庫 G1ビル（東京都品川区東品川2-6-4）

開館時間：午前10時～午後7時30分（最終入場は閉館30分前）

休館日：会期中無休（年末年始は営業時間を変更）

観覧料：大人2700円～、中高生1800円～、4歳以上小学生以下700円～

＊詳細は公式サイトを参照

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部