浮世絵・古美術で花のお江戸に没入

東京都江戸東京博物館（墨田区）は3月末に改修を終え、約4年ぶりに営業を再開した。コロナ禍前には年間100万人が訪れた名所の復活により、国技館での大相撲観戦やすみだ北斎美術館など、江戸情緒で人気の両国エリアがさらに観光客でにぎわいそうだ。

改修した江戸東京博物館
改修した江戸東京博物館

リニューアルに伴い視覚演出を強化した。入場ゲートから江戸・東京の街並みのアニメーションが出迎え、吹き放しのピロティではプロジェクション映像を投影。常設展示室は明治期の銀座・服部時計店（現・和光）をはじめ、大型の復元模型を増設するなど、過去にタイムスリップした感覚で展示の世界に没入できる。さらに、自前のスマートフォンで13言語の展示ガイドを聞けるシステムも導入し、外国人観光客の利便性も向上している。

鳥居をイメージしたゲート
鳥居をイメージしたゲート

4月25日から5月24日まで開催するリニューアル記念特別展「大江戸礼賛」では、35万点の収蔵品から約160点をよりすぐり、歌舞伎や相撲、吉原遊郭といった江戸っ子が生んだカルチャーを追う。甲冑（かっちゅう）や刀剣、着物、火消しの装束など実物資料も充実しており、武家・町人文化を直感的に楽しめる。東洲斎写楽喜多川歌麿葛飾北斎の名作浮世絵も一堂に会する貴重な機会、ぜひ足を運びたい。

写楽、北斎、歌麿作品を見比べられるぜいたくな展示
写楽、北斎、歌麿作品を見比べられるぜいたくな展示
浮世絵の夜空に花火が投影されたフォトスポット
浮世絵の夜空に花火が投影されたフォトスポット
江戸の街のヒーローだった火消しの道具と装束
江戸の街のヒーローだった火消しの道具と装束
武家の嫁入り道具「御誕生人形」は愛らしい
武家の嫁入り道具「御誕生人形」は愛らしい
江戸後期刊行のベストセラー『南総里見八犬伝』
江戸後期刊行のベストセラー『南総里見八犬伝』

江戸東京博物館リニューアル記念特別展「大江戸礼賛」

  • 会場：東京都江戸東京博物館（東京都墨田区横網1-4-1）1階特別展示室
  • 開催期間：2026年4月25日～5月24日
  • 開催時間：午前9時30分～午後5時30分（土曜日は午後7時30分まで） ※入館は閉館の30分前まで
  • 休館日：毎週月曜日（ただし5月4日は開館）、5月7日
  • 料金：一般1300円、大学生・専門学校生1040円、65歳以上650円、高校生以下無料
    ※詳細は公式サイト参照

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：江戸東京博物館「大江戸礼賛」展示風景