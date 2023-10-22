La prefectura de Nagasaki, en Kyūshū, fue en el pasado un lugar en el que Japón interactuaba con el mundo, y por ello sus hermosas islas y montañas están salpicadas de enclaves históricos importantes.

La prefectura de Nagasaki se encuentra en la parte noroeste de Kyūshū. Comparte su frontera con la prefectura de Saga en el este y presume de una amplia y accidentada costa, la segunda más larga entre todas las prefecturas, con cientos de islas. Al este, la península de Shimabara da al mar de Ariake, las remotas islas Gotō se encuentran al oeste, y las islas Iki y Tsushima en el noroeste, en el estrecho de Tsushima. Los picos más altos de esta montañosa prefectura son el Unzen, el Tara y el Kunimi.

Un vistazo a la prefectura de Nagasaki

Establecida en 1869 (anteriormente formaba parte de las provincias de Hizen, Iki y Tsushima).

Capital: Nagasaki

Población: 1.312.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.131 km2

Nagasaki desempeñó un papel crucial en las relaciones internacionales de Japón durante siglos, lo que trajo influencias aún visibles a la cultura y la cocina de la prefectura. Entre ellas se incluye el Festival de las Linternas de Nagasaki, que se celebra durante el Año Nuevo chino, y el dulce castella, inspirado en la repostería europea. Nagasaki fue uno de los primeros lugares del país que pisaron los misioneros cristianos. La isla de Hirado y la cadena de islas Gotō albergan por ello iglesias históricas y otros sitios religiosos que fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2018.

La península de Shimabara ofrece lugares para hacer senderismo, fuentes termales y lugares históricos, así como el parque temático Huis Ten Bosch, que recrea un pueblo holandés. En la capital de Nagasaki se pueden encontrar sitios como el asentamiento de Dejima, conectado con su pasado como único puerto en el que podían desembarcar extranjeros durante el período de aislamiento nacional, así como parques y museos que conmemoran el bombardeo atómico de la ciudad en agosto de 1945.

Gunkanjima, donde se encuentra la mina de carbón de Hashima, hoy abandonada, fue uno de los sitios de la revolución industrial del período Meiji incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2015. (© Pixta)

Gracias a que está rodeada por el mar, Nagasaki cuenta con abundantes recursos marinos. Su industria pesquera consigue ingentes capturas de sardina, seriola y jurel. Hay también una rica industria acuicultora en la que destaca la cría de besugos, entre otras especies, y otros de sus sectores desarrollados son el del procesamiento de productos del mar y el de la alimentación. Sus productos agrícolas más representativos son las mandarinas mikan, los nísperos (biwa), y el vacuno wagyū. Nagasaki es también un líder mundial en la construcción de barcos, aunque cuenta con otros sectores manufactureros como el de la maquinaria, la producción de metal y los textiles. La cerámica, especialmente de los estilos Mikawachi y Hasami, es una de las principales artesanías tradicionales.

Ikiriki es una conocida marca de mandarinas de Nagasaki. (© Pixta)

Las mascotas oficiales de Nagasaki son Ganbakun (izquierda) y Ranbachan, dos patos mandarines, el pájaro de la prefectura. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Kusumoto Ine (1827–1903): Primera doctora que practicó la medicina occidental en Japón. Hija del doctor nacido en Baviera y naturalista Philipp Franz von Siebold y de la cortesana Kusumoto Taki.

Murakami Ryū (1952–): Novelista. Entre sus obras traducidas se encuentran Azul casi transparente y Los chicos de las taquillas.

(Fotografía del encabezado: La histórica iglesia de Ōura, en Nagasaki. © Pixta.)