Префектура Нагасаки на Кюсю на протяжении многих веков была местом, где Япония контактировала с внешним миром, в результате чего среди её живописных островов и гор остались значимые исторические места.

Префектура Нагасаки расположена в северо-западной части острова Кюсю. Она граничит с префектурой Сага на востоке и известна обширной изрезанной береговой линией, второй по длине среди всех префектур, и сотнями островов. На востоке полуостров Симабара граничит с морем Ариакэ, на западе лежат отдалённые острова Гото, а на северо-западе в проливе Цусима находятся острова Ики и Цусима. Префектура покрыта горами, в том числе здесь есть крупные пики Ундзэн, Тара и Куними.

Общие данные о префектуре Нагасаки

Основана в 1869 (бывшие провинции Хидзэн, Ики и Цусима)

Столица: Нагасаки

Население: 1 312 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 4131 км2

На протяжении столетий город Нагасаки играл ключевую роль в международных отношениях Японии, что сказалось на культуре и кухне префектуры. Среди проявлений такого влияния – Праздник фонарей в Нагасаки, проводимый во время китайского Нового года, и вдохновлённый западной кухней бисквит кастелла. Нагасаки была одним из первых мест в стране, куда ступила нога христианских миссионеров, а на острове Хирадо и в районе Гото находятся исторические церкви и другие религиозные объекты, которые в 2018 году были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На полуострове Симабара можно совершить пешие прогулки, посетить горячие источники и исторические места, а в тематическом парке Huis Ten Bosch воссоздана атмосфера голландского городка. В городе Нагасаки находятся такие места, как поселение Дэдзима, связанное со временами, когда Нагасаки был единственным портом в Японии, куда заходили иностранные суда, а также парки и музеи, хранящие память об атомной бомбардировке города в августе 1945 года.

Остров Гункандзима, где находится ныне заброшенная угольная шахта Хасима, входит в число объектов промышленной революции Мэйдзи в Японии, которые в 2015 году были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (© Pixta)

Окруженная морем префектура Нагасаки обладает богатыми морскими ресурсами, а ее рыболовецкая промышленность добывает много таких рыб, как сардины, желтохвост и ставрида. В городе также процветает производство морских водорослей, хорошо развита переработка морепродуктов и пищевая промышленность. Среди сельскохозяйственных продуктов можно выделить мандарины, бива (локваты) и говядину вагю. Судостроительная промышленность занимает лидирующие позиции в мире. Другие отрасли обрабатывающей промышленности включают машиностроение, производство металлов и текстиль. Одним из основных видов традиционной промышленности является гончарное производство в виде изделий Микавати и Хасами.

Икирики – известная марка мандаринов микан из Нагасаки (© Pixta)

Официальные талисманы Нагасаки – Гамба-кун и Рамба-тян – утки-мандаринки, птицы префектуры (© Jiji)

Знаменитые личности

Кусумото Инэ (1827-1903): Первая женщина-врач, практиковавшая западную медицину в Японии. Дочь родившегося в Баварии врача и натуралиста Филиппа Франца фон Зибольда и куртизанки Кусумото Таки.

Мураками Рю (1952–): Писатель. Среди переведенных произведений – «Все оттенки голубого» и «Дети из камеры хранения».

Фотография к заголовку: Историческая церковь Ойра в Нагасаки (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»