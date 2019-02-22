Острова Гото – это архипелаг, состоящий из 140 больших и малых островов, расположенных у западной оконечности острова Кюсю. Мы воспользовались дроном, чтобы сфотографировать прекрасные морские пейзажи, роскошную зелень и старинные церкви, которыми славятся эти острова.
Панорамные виды моря и островов (видео)
Острова Гото, вздымающиеся прямо из моря на западе префектуры Нагасаки, – это природный феномен. Их удивительные берега сформировались под действием вулканических сил и неустанной работы океанских волн. Большая часть архипелага образует часть Национального парка Сайкай – морского заповедника, знаменитого своими потрясающими видами и богатой природой.
Архипелаг Гото также знаменит многочисленными католическими храмами и какурэ кириситан – первыми японцами, обратившимися в христианство, и их потомками, которые бежали на острова, где в течение нескольких веков, когда христианство было запрещено в Японии, сумели сохранить свою веру. Сегодня на архипелаг и его разнообразные храмы и достопримечательности, связанные с христианством, находящиеся также в городе Нагасаки и на острове Амакуса в префектуре Кумамото, снова обратили внимание, так как эти места были рекомендованы к регистрации как объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Острова Гото также привлекают туристов разнообразием местных культурных традиций. Гурманы приезжают сюда, чтобы отведать крупной лапши удон, характерной для Гото и входящей в тройку лучших видов лапши удон в Японии. Здесь также можно попробовать восхитительные сёту, которые делаются исключительно на основе местной воды и выращиваемых тут же ингредиентов. Архипелаг также знаменит своими праздниками. Наиболее известен удивительный фестиваль Хэтомато, проводящийся на самом большом острове архипелага Фукуэ, который был признан правительством Японии важным нематериальным культурным наследием страны.
Видеосъемка и монтаж: Фудзии Кадзуюки
Видеосъёмка и фотографии: Куроива Масакадзу
Фотография к заголовку: Закат над утесами Осэдзаки на острове Фукуэ