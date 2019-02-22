Острова Гото – это архипелаг, состоящий из 140 больших и малых островов, расположенных у западной оконечности острова Кюсю. Мы воспользовались дроном, чтобы сфотографировать прекрасные морские пейзажи, роскошную зелень и старинные церкви, которыми славятся эти острова.

Панорамные виды моря и островов (видео)

Острова Гото, вздымающиеся прямо из моря на западе префектуры Нагасаки, – это природный феномен. Их удивительные берега сформировались под действием вулканических сил и неустанной работы океанских волн. Большая часть архипелага образует часть Национального парка Сайкай – морского заповедника, знаменитого своими потрясающими видами и богатой природой.

Второй по величине остров архипелага Гото – это Накадори. Далеко выдающийся в море полуостров Ягатамэ – популярная смотровая площадка

Паромный терминал на острове Одзика. Справа виднеется необитаемый остров Нодзаки, где находится церковь Нокуби и другие исторические достопримечательности, связанные с христианством

Архипелаг Гото также знаменит многочисленными католическими храмами и какурэ кириситан – первыми японцами, обратившимися в христианство, и их потомками, которые бежали на острова, где в течение нескольких веков, когда христианство было запрещено в Японии, сумели сохранить свою веру. Сегодня на архипелаг и его разнообразные храмы и достопримечательности, связанные с христианством, находящиеся также в городе Нагасаки и на острове Амакуса в префектуре Кумамото, снова обратили внимание, так как эти места были рекомендованы к регистрации как объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Эгами на острове Нару

Церковь Горин на острове Хисака

Острова Гото также привлекают туристов разнообразием местных культурных традиций. Гурманы приезжают сюда, чтобы отведать крупной лапши удон, характерной для Гото и входящей в тройку лучших видов лапши удон в Японии. Здесь также можно попробовать восхитительные сёту, которые делаются исключительно на основе местной воды и выращиваемых тут же ингредиентов. Архипелаг также знаменит своими праздниками. Наиболее известен удивительный фестиваль Хэтомато, проводящийся на самом большом острове архипелага Фукуэ, который был признан правительством Японии важным нематериальным культурным наследием страны.

Остров Накадори в лучах заката

Видеосъемка и монтаж: Фудзии Кадзуюки

Видеосъёмка и фотографии: Куроива Масакадзу

Фотография к заголовку: Закат над утесами Осэдзаки на острове Фукуэ