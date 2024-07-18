长崎县五岛列岛位于日本九州最西端，由约140个大小不同的岛屿组成。本期视频用无人机记录下了这片美丽的海洋、多彩的自然景观和历史悠久的教堂建筑群。

俯瞰壮丽的群岛海景

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在海浪侵蚀与火山活动的作用下，东海上五岛列岛的大小岛屿形成错综复杂的海岸线，其中大部分区域被划定为“西海国立公园”，拥有丰饶的自然资源和美丽的景观。

五岛列岛上因留有不少颇具历史价值的天主教堂而闻名，2018年6月，它作为“长崎与天草地区的地下基督教相关遗产”的一部分而被列入世界文化遗产名录后，更是备受瞩目。五岛列岛上的相关遗产并非单座建筑物或历史遗迹，而是以村落为单位的遗产群，所以在没有被列入名录的地区，也能看到很多精美的教堂。

五岛列岛上独特的文化也吸引着游客。这里有日本三大乌冬面之一的“五岛乌冬”，专门用岛上生产的农作物和水酿成的烧酒也很受欢迎。此外，这里的节庆活动也非常独特，其中尤以五岛中最大的福江岛的奇特赛会“Hetomato”（日本国家认定重要非物质民俗文化遗产）最为出名。

中通岛的夕阳景色

摄像/视频编辑：藤井和幸（96BOX）

摄像/摄影：黑岩正和（96BOX）

标题图片：福江岛大濑崎断崖的夕阳景色

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