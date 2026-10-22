“白水阿弥陀堂”是福岛县唯一一处国宝级古建筑。庭园池塘四季各具殊胜景致，置身其间，能让你直观感受到平安时代的祈愿风貌。

佛之净土的具象化圣地

白水阿弥陀堂坐落于福岛滨通最南端的Iwaki市，是东日本(*1)现存年代最古老的建筑之一，被指定为日本国宝。佛堂位于愿成寺院内，据寺传记载，它是1160年由当地曾经的领主岩城则道之妻德姬为祭奠亡夫而修建的。

早年的佛堂，绘满了极乐世界繁花盛开的壁画，晕染得每一寸空间绚烂生辉；如今，阿弥陀三尊像（日本国家指定重要文化遗产）一如往昔，依旧安坐其中。佛堂与环绕东、西、南三面的阿字池融为一体，构成“净土庭园”，再现了阿弥陀佛所居的理想佛国——极乐净土。这种庭园样式在平安时代晚期（12世纪——译注）盛行于京都的贵族之间，因此，在遥远的福岛建起一座如此精美的净土庭园，想必会让很多人都感到意外。

以佛堂后方耸立的丘陵作为借景

提起日本东北地区的著名古寺，就不得不提东北现存最古老的建筑“中尊寺金色堂”（国宝），以及被誉为净土庭园巅峰之作的“毛越寺庭园”（日本国家特别史迹、特别名胜），两处都是联合国教科文组织世界文化遗产“平泉”（岩手县）的组成部分。它们的建造者，是12世纪，亦即平安时代末期雄霸东北、极尽荣华的奥州藤原氏；而白水阿弥陀堂的建造者德姬，正是奥州藤原氏的始祖清衡之女。一般认为，德姬为悼念亡夫，将故乡平泉的建筑技法与造园样式带到了此地；还有说法称，她将平泉的“泉”字拆分开来，为这座佛堂建筑命名为“白水”。

这座水景与绿意交织的庭园，随四季流转变换容颜，呈现出涤荡心灵的景致。建议你驻足其间，将八百多年前古人心中向往的理想净土，深深地印刻在自己的眼中。

白水阿弥陀堂（愿成寺）

地址：福岛县Iwaki市内乡白水町广畑221

参观时间：8:30-16:15（12月至次年3月开放至15:45）※最后入场时间为闭寺前30分钟

休息日：春分日、秋分日、8月12-18日、12月20-31日以及临时休寺日

门票：500日元，小学生300日元

详情请查阅官方网站