你听过“便便博物馆”吗？这一将厕所“主角”转化为潮趣游乐项目的沉浸式娱乐场馆，如今正在日本各地走红。馆内有许多充满巧思的趣味互动装置，还有大量出片的打卡点位。开馆7年多，已吸引海内外游客300万人。今年8月，它的第四家场馆在横滨开门迎客。以“臭萌”为主题的奇妙世界版图，还在不断扩大。

闻所未闻的便便主题乐园

“你好便便！”

在横滨市中区“便便博物馆 YOKOHAMA BAY”的入口处，工作人员笑着迎接到访游客。这家8月1日刚刚开业的博物馆，是继东京、名古屋、冲绳之后的第四家常设展馆。2019年3月，“便便博物馆”的创意最早以限时特展的形式在横滨亮相，此次博物馆开馆也算是重回发源地。

便便博物馆自开馆以来，便凭借冲击力十足的名字，以及颠覆大众固有印象的新潮视觉效果，不断引发热议。它的粉丝覆盖各个年龄层，亲子、好友、情侣结伴慕名而来。截止今年7月，加上在国内外8个城市举办的限时特展，累计参观人数已突破300万人。这里成为外国游客赴日的热门打卡地，人气丝毫不减。

踏入场馆，粉色墙面搭配活泼亮眼的灯光，丝毫没有脏或者尴尬的感觉，反而让人满心期待。第一个房间名为“MY UNKO MAKER（我的便便制造机）”。房间里摆放着多个马桶造型的装置。坐上去模拟用力的动作，一枚塑料“专属便便”就会出现。游客可以把它插在专用的棍上随身携带，当作陪自己逛完整个场馆的专属搭子。

体验完“便便制造机”，接下来来到马卡龙色彩装点的主大厅。大厅里摆放着各式与便便相关的艺术装置——喷射软质便便造型彩球的“爱之便便火山”、摆满便便造型甜品的华丽茶室“噗噗公主屋”等等。在场馆里随便取景，都是将便便趣味体现得淋漓尽致的出片画面，很好地契合了“便便LOVE”这个主题。

还有不少融合投影与感应技术的互动项目，值得排队体验。墙面和地面上会出现便便图案，游客可踩踏、搬运它们，进行互动，尤其是孩子们玩得不亦乐乎。

街机游戏风格的“便便小游戏区”，也深受大人的喜欢。游戏玩法简单直观：拦截袭来的便便，或是用马桶接住它们。恰到好处的画面质感和难度设计，让人越玩越上瘾。

有些孩子一开始还有点不好意思，但玩开后，会笑着互相打趣：“厉害了便便！”“谢谢了便便！”平日里大家避之不及的事物，在这里竟变得如此可爱。

出片打卡点U.G.A（Unko Graffiti Art——便便涂鸦艺术）。涂鸦墙前面摆放着“大家一起画便便！”装置，游客可以数字马桶为画布涂鸦

便便，是日本流行文化的一部分？

即使不懂日语，游客也能凭直觉感受到游玩乐趣，因此“便便博物馆”在外国游客中有不错的口碑。它曾在中国上海、澳大利亚墨尔本举办过限时特展，反响热烈。英国《卫报》曾报道称这里是把排便主题包裹在“卡哇伊（可爱）”文化之下的网红拍照空间。作为新奇趣味场馆，便便博物馆受到海外受众的广泛关注。

这种盘绕造型的便便形象，最早从以鸟山明《阿拉蕾》为代表的日本漫画传播开来，后来还被收录进手机表情包，如今已成为全球通用的符号。其实，世界各地都有与厕所相关的幽默，但把它升华为新潮娱乐，其背后或许正是日本人总能从各种事物中发掘出它“卡哇伊”一面的独有感性。

该项目计划持续到2029年，将在国内外设立多个常设展馆。游客在这里可以尽情和便便元素互动、拍照玩耍，找回童心。不妨抛开固有成见，沉浸到这个超越日常的奇妙世界里吧！

便便博物馆 YOKOHAMA BAY

地址：横滨市中区新港2-2-1横滨World Porters 2楼

营业时间：10:30-21:00 ※最晚入场时间为闭馆前一小时

休息日：全年无休

票价（随日期浮动）：成人2000日元起，初高中学生1500日元起，3岁以上小学生1100日元起

※当日现场票数量有限，推荐线上提前购票

详情请查阅官方网站

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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