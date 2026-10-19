在日本东京，城市更新浪潮方兴未艾，林立的摩天大楼勾勒出壮观的天际线；而在大厦脚下，鲜活的人间烟火生生不息。摄影家初泽亚利通过镜头，记录下了这座城市的变与不变。第一期，我们将跟随他的作品，走进东京的空中门户——羽田机场及其周边地区。

熟悉的风景，更需要花时间去拍摄

我从2019年年中开始以东京为主题进行摄影。不久之后进入2020年，新冠疫情全面暴发。日本政府没有采取封城措施，而是呼吁民众自觉减少外出。于是，我用镜头记录下了那些并非完全出于个人判断，更多是在顾忌着旁人目光的氛围中，穿行于街头的人们。疫情过后，我继续穿梭于东京各处进行拍摄。东京实在太大了，尽管我是土生土长的东京人，但仍借此机会，看到了许多过去不曾了解的东京百态。看得越多，就越能体会到这座城市的深邃，对于拍摄东京这件事也就变得越来越欲罢不能了。

在将镜头对准东京之前，我曾七次前往朝鲜，在冲绳生活过一年半，还曾深入“3·11”东日本大地震灾区进行拍摄，并分别将这些作品整理成集。我在日本内外周边探寻了10年，基于这些视角回望东京，我看到的是政治、经济与媒体的中心，一座权力色彩浓厚的城市。我也由此意识到，在东京长大的自己，不知不觉间已经形成了以东京为中心看待事物的思维方式。

直到现在，我每年仍会去一次冲绳，观看日本职业棒球队的赛季前春训。每次与当地熟人喝酒时，总被问道：“你不再拍冲绳了吗？”这每每让我心生愧疚。不知从什么时候起，我开始思考：我是否应该把精力投入一个余生能一直拍下去的地方？而对我来说，这个地方只能是东京。

旅者镜头下的东京，与本地人镜头下的东京，必然有所不同。对任何国家的摄影师而言，拍摄自己从小生活的城市，应当都是一件意义非凡之事。这与拍摄旅游景点不同，起初，我对于这些司空见惯的场景，提不起拍摄的兴致；但随着年复一年的拍摄，我从中逐渐找到了乐趣。

如今，东京正处于一场号称“百年一遇”的大规模城市再开发浪潮中。二战后兴建的建筑接连被拆除，取而代之的是一座座冰冷的高楼大厦。今后，我会继续漫步于这座不断变化的城市中，去探索了解每一片街区，用镜头记录下它们的风貌。

本篇的主题是“欢迎来到东京”，我想带大家领略东京的空中门户——羽田机场周边的风貌。羽田机场毗邻着一个小渔港，古老的街巷和传统节庆活动在此延续至今。绝大多数旅客到达羽田机场后，都会乘坐电车、大巴或出租车直接前往东京市中心。而我却想请你将目光投向隐藏在距机场仅1公里的一片小小的街区。

文内图片：初泽亚利

标题图片：从东京湾眺望羽田机场（初泽亚利）

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