福島県唯一の国宝建造物である「白水阿弥陀堂（しらみずあみだどう）」。園池には四季折々に美しい景観が広がり、平安時代の祈りの形を目の当たりにできる。

仏の世界を具現化した聖域

福島・浜通り最南端のいわき市にある白水阿弥陀堂は、東日本に現存する最古級の建造物であり、国宝の指定を受ける。願成寺（がんじょうじ）の境内に立ち、寺伝では1160（永暦元）年、この地の領主だった岩城則道（いわき・のりみち）を供養するため、妻の徳姫が建立したとされる。

かつては極楽に咲く花々の壁画で彩られた仏堂には、往時と変わらず阿弥陀三尊像（国指定重要文化財）が鎮座。東西南の三方を囲む阿字池（あじいけ）と一体となり、阿弥陀仏の住む理想郷・極楽浄土を再現したという「浄土庭園」を形成する。平安末期、京都の貴族に流行した庭園様式なので、はるか遠い福島に見事な浄土庭園が造られたことは意外に感じる人も多いだろう。

橋を渡る構造は俗世から浄土へ足を踏み入れることを表す

お堂の背後に迫る丘陵を借景とする

東北地方で名高い寺院といえば、東北最古の建造物「中尊寺金色堂」（国宝）と、浄土庭園の最高傑作と称される「毛越寺庭園」（国の特別史跡・特別名勝）。共にユネスコの世界文化遺産「平泉」（岩手県）の構成資産である。造営したのは12世紀に東北地方一帯を治め、栄華を誇った奥州藤原氏だが、その初代・清衡（きよひら）の娘が徳姫なのだ。亡き夫を弔うため、故郷の建築技術や造園様式を取り入れたと考えられており、平泉の“泉”の字を分けて“白水”と名付けたとの説もある。

水と緑の庭園は季節ごとに表情を変化させ、心洗われる景色を見せる。800年以上前の人々が夢想した理想郷をその目に焼き付けよう。

白水阿弥陀堂（願成寺）

住所： 福島県いわき市内郷白水町広畑221

福島県いわき市内郷白水町広畑221 拝観時間： 午前8時30分〜午後4時15分（12月〜3月は午後3時45分まで） ※最終受付は閉門30分前まで

午前8時30分〜午後4時15分（12月〜3月は午後3時45分まで） ※最終受付は閉門30分前まで 定休日： 春分・秋分の日、8月12～18日、12月20～31日ほか臨時休寺日有り

春分・秋分の日、8月12～18日、12月20～31日ほか臨時休寺日有り 拝観料：大人500円、小学生300円

詳細は公式サイトを参照

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部