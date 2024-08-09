本系列将通过360ºVR全景视频展现东京的名胜与四季变幻的美景。本篇为大家介绍被评为米其林三星的高尾山。在这里，可以近距离感受拥有1300多年历史的神秘文化，亦能在美丽的大自然中漫步，偶遇各种神奇的动植物。

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◆如何观看360°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

可轻松攀登的修验道(*1)灵山

位于东京都八王子市的高尾山海拔599米，2007年在《米其林旅游指南》日本版中获评最高等级三星。高尾山在海外游客中也热度极高，登山人数为全球最多，疫情前每年约吸引游客300万人。

高尾山距东京市中心仅约40公里，却拥有极为壮丽的自然景观。这里栖息着白颊鼯鼠等数十种野生动物及百余种鸟类，还有高尾天牛等超4000种昆虫。植物种类也非常丰富，生长着超过1600种野生植物，其数量与整个英国相当。广为人知的，是被誉为“日本植物分类学之父”的牧野富太郎频繁到访此地，并在这里发现了高尾山的原生植物品种柠檬紫苏。

交通便利也是高尾山备受游客青睐的原因之一。从新宿站乘京王线电车约1小时可达距离高尾山登山口最近的高尾山口站，若乘坐特快“Mt.TAKAO号”，最快仅需43分钟。

登上高尾山顶并不需要太费力气。乘坐缆车，仅需6分钟即可从海拔201米的清泷站直达山腰处的海拔472米的高尾山站。此外，亦可选择可供两人并排乘坐的登山吊椅，一边感受凉风拂面，一边享受空中“漫步”。

从缆车或吊椅下来后，不妨先去观景台看看。天气晴朗时，远方的新宿高楼群也能一览无余。

通往山顶还有一条铺设好的登山路，所以穿着普通运动鞋爬山也不会吃力。即便悠闲漫步，登上山顶也不用1小时。沿途设有商店和饮料自动售货机，对登山新手十分友好。

虽然这是一座适合休闲徒步的低山，但相传这个1300年前由高僧行基在此开宗立派的信仰圣地，存在着各种各样的能量景点。在“八大龙王堂”中有一尊金色神像，据说，若在流经神像脚下的清水中冲洗钱币，就能提升财运。此外，登山道沿途也分布着不少能量景点，例如保佑好运的神树“章鱼杉”，可以摆脱烦恼的“男坂”“苦拔门”，保佑你心想事成的石板圆洞门“愿叶轮潜”等等，祈福之处比比皆是。

在“药王院”的大本堂中供奉着主神“饭绳大权现”，保佑香客远离厄运、提升运势。寺院内随处可见天狗雕像，它们是被称为“眷属”的守护主神的仆从。如今，天狗已经成为高尾山的“吉祥物”，这里名为“天狗烧”的黑豆馅点心很受游客喜爱。

天气晴朗时，在山顶附近可以眺望到富士山。过去，敬仰富士山的江户百姓常在此处遥拜富士山，因此这个地方可以说是高尾山首屈一指的能量景点。

长着高鼻子的大天狗与长着类似乌鸦喙的小天狗并立于药王院山门旁

从山顶眺望丹泽群山

高尾山周边建有展示山中动植物的博物馆、天然温泉等众多旅游景点，可以度过充实的一天。山脚处荞麦面馆林立，不妨来一碗当地美食“山药泥荞麦面”以补充体力。

高尾山虽然是一座小山，却拥有富饶的自然和众多的文化景点，刺激着你的五感，让你的身心得到放松。高尾山四季之景各有不同，欢迎在不同的季节前来感受它的美妙。

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标题图片：药王院大本堂

撰文：nippon.com日本网 编辑部

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