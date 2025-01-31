本系列将通过VR视频展现东京的名胜与四季变幻的美景。本篇介绍的是日本著名的电器一条街，也是世界知名的御宅族圣地——秋叶原（千代田区）。通过180度VR3D视频，可以沉浸式感受大店小铺鳞次栉比的街道，以及“萌”文化的象征——女仆咖啡馆。

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◆如何观看180°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

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※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。 如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

从电器一条街到流行文化“酷日本”的中心

在位于东京市中心千代田区JR秋叶原站西侧约1平方公里的区域内，聚集着大量商品价格实惠的电器店和面向各类“发烧友”的电子零件小商铺。其实，秋叶原本身是一片位于台东区的约2个街区大小的小区域，距离JR秋叶原站稍微有些距离。但提到“秋叶原”，大部分人首先想到的都是秋叶原车站旁的电器街。

除了电器，这条街上还有许多经营动漫、游戏、手办、偶像周边的专卖店，各类印着二次元角色的广告牌也格外引人注目。近年来以宅文化的圣地而成为世界著名的观光景点。

秋叶原最初是明治时代（1868-1912年）初期为防止火灾蔓延而开辟的防火地带，据说，附近原本有一座防火镇灾的神社“秋叶神社”，由此而得名秋叶原。铁路通车后，秋叶原成为站名，由此逐渐成为百姓们耳熟能详的名字。

二战前后，秋叶原站周边聚集了大量收音机零部件商店，这便是日后大名鼎鼎的电器一条街的起源。到了日本经济高速增长期（1955-1973年），电视、冰箱等产品的市场需求高涨，这条街上销售家电的商铺也迅速增加。上世纪80年代，“日本制造”风靡全球，外国游客纷纷涌向价格实惠、货品丰富的秋叶原，许多大型店铺顺势而为，开设了免税商品卖场。与此同时，面向发烧友的电子零件商店和经营拆解零部件的旧货店也纷纷涌现。

1994年，电脑及相关产品的销售额超过了家电，次年，“Windows95”系统发布，自此开始，秋叶原逐渐从家电街转型为“多媒体产品一条街”，成为组装电脑及游戏发烧友的首选之地，因此，契合度高的流行文化相关商店也大量增加。

如今，除了购物外，游客到秋叶原来的另一大目的是体验宅文化。其中最受欢迎的就是起源于秋叶原的“女仆咖啡”了。女店员身穿和动漫中一样的女仆装，将顾客称做“主人”“小姐”来招待。

创立于2004年的“at-home cafe”在外国游客中也很有人气，据说，他们占了顾客总数的约三层。此外，从女仆咖啡衍生出来的各类“概念咖啡店”激增，店员装扮成“公主”“男装执事（管家）”“忍者”“偶像”“拟人化猫咪”等各种角色，相关店铺数量超200家，游客可以在这里尽情体验各种各样的世界观。

在宅文化中，对虚构角色和设定萌发感情的行为称为“萌”。2005年是秋叶原成为大众心中的“宅之城”“萌之城”的转折点。那一年，小说《电车男》被改编为电影和电视剧，将原本默默无闻的“秋叶原系宅男”推到了聚光灯下。“萌”入选年度流行语大奖前10名，at-home cafe的“女仆”们还登上了颁奖典礼的舞台。日后跻身顶级偶像的AKB48也是这一年以秋叶原的剧场为根据地开始活动的。

与“日本制造”的电器相比，如今在秋叶原，“酷日本”相关产品已经成为主流，但仍保留着不少昭和年代风格的旧货店。这种新旧共融的景观，也是秋叶原的一种独特魅力。通过本文的180度VR3D视频，你可以沉浸式体验这条全世界独一无二的街区和女仆咖啡店。

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协助摄影：at-home cafe（外部链接）

撰文：nippon.com日本网 编辑部

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