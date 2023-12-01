نقدم في هذه السلسلة من فيديوهات الواقع الافتراضي معالم سياحية شهيرة في طوكيو ومناظر طبيعية موسمية. يتناول الجزء الخامس من السلسلة منطقة أكيهابارا (بحي تشييودا)، التي تمثل اليابان في كونها مدينة الإلكترونيات وتحظى بشهرة عالمية باعتبارها جنة الأوتاكو. يصور هذا الجزء مناظر من شوارع أكيهابارا الرائعة، حيث تختلط متاجر من جميع الأحجام تجمع بين الإلكترونيات والهوايات، بالإضافة إلى ’’مقاهي الخادمات‘‘ ورموز ثقافة ’’موي‘‘، في فيديو واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد بزاوية 180 درجة.

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حي الأجهزة الكهربائية المنزلية يتطور ليصبح مركز ”اليابان الرائعة“

تحتوي منطقة مساحتها كيلومتر مربع غرب محطة أكيهابارا على شركة جيه آر في حي تشييودا بوسط طوكيو، مجموعة من المتاجر تتراوح بين متاجر ضخمة لبيع الإلكترونيات إلى متاجر صغيرة تبيع قطع غيار الأجهزة الإلكترونية للمهتمين بها. اسم المكان هو أكيهابارا وهو منطقة صغيرة حجمها يساوي تقريبا حجم مربعين سكنيين في حي تايتو، وتقع على بعد مسافة قصيرة من المحطة، ولكن معظم الناس عندما يسمعون كلمة ”أكيهابارا“ يذهب تفكيرهم إلى مدينة الإلكترونيات.

أكثر ما يلفت الأنظار في المنطقة هي لافتات لشخصيات ثنائية الأبعاد، كما توجد الكثير من المتاجر المتخصصة التي تبيع الرسوم المتحركة والألعاب والمجسمات ومنتجات شخصيات محبوبة (أيدول) وأشياء أخرى. تُعرف هذه المنطقة اختصارا باسم ”أكيبا“ وتعد جنة ثقافة الأوتاكو، وقد غدت وجهة يقصدها السياح الأجانب في السنوات الأخيرة.

يمكن للمشاة أن يسيروا في شارع ”تشؤو دوري“ في أيام الأحد. لا تزال هناك الكثير من المتاجر والمباني المستأجرة التي تحمل أسماء مثل ”راديو“ و ”لاسلكي“ في مدينة الإلكترونيات.

كانت أكيهابارا في الأصل مكانا لمنع انتشار الحرائق أنشئ في بداية عصر ميجي. واكتسبت المنطقة برمتها اسم ”أكيهابارا (أكيبابارا، أكيبابّار)“ بسبب وجود معبد أكيبا فيها والذي شيد للحماية من الحرائق. وعندما وصلت سكة القطار إلى المنطقة، أصبح اسم المحطة أكيهابارا (أكيهانوهارا، تغير لاحقا إلى أكيهابارا)، وبات هذا الاسم مألوفا لعامة الناس. وقد يكون الاختصار ”أكيبا“ وليس ”أكيها“ هو عودة إلى جذور الاسم.

كانت نقطة البداية في تشكل حي الإلكترونيات في أكيهابارا عندما بدأت متاجر قطع غيار الراديو تتجمع أمام المحطة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، وذلك مع ارتفاع الطلب على منتجات مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات خلال فترة النمو الاقتصادي السريع، ليتزايد عدد متاجر بيع الإلكترونيات بالتجزئة بسرعة. وفي ثمانينات القرن العشرين عندما اكتسحت موضة ”صنع في اليابان“ العالم، بدأ السياح الأجانب بالتوافد إلى أكيهابارا التي كانت تبيع تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية الرخيصة، وأسست جميع المتاجر الكبيرة فروعا تبيع منتجات معفاة من الرسوم الجمركية. في غضون ذلك، بدأت في الظهور متاجر متخصصة ببيع قطع غيار الأجهزة الإلكترونية ومتاجر الخردة التي تبيع الأجزاء المفككة، الواحدة تلو الأخرى.

وتجاوزت مبيعات أجهزة الكمبيوتر مبيعات الأجهزة المنزلية في عام 1994، ومع إصدار نظام التشغيل Windows 95 في العام التالي، تحولت المنطقة إلى ”حي لبيع الوسائط المتعددة“. ولكون المنطقة باتت مركزا لشركات بيع منتجات الحواسب الشخصية والألعاب، فقد أصبحت المتاجر المتخصصة في الثقافة الشعبية ذات الارتباط القوي بها أكثر بروزا.

متجر لبيع قطع غيار الراديو يقع في ”مركز الراديو“ أمام المحطة. يبدو المتجر على الطراز القديم.

يأتي السياح حاليا إلى المنطقة للتسوق والاستمتاع بـ ”تجربة“ ثقافة الأوتاكو. وأكثر تلك الأماكن جذبا هي ”مقاهي الخادمات“ والتي نشأت في أكيهابارا. توجد في هذه المقاهي نادلات يرتدين أزياء خادمات مثل تلك التي تُرى في الرسوم المتحركة، تستقبلن الزبائن وتخاطبنهم بلقب ”سيد“ و ”سيدة“.

يحظى مقهى ”آت هوم كافيه“ العريق والذي تأسس عام 2004، بشعبية كبيرة بين السياح الأجانب الذين يشكلون 30% من زبائنه. هناك أيضا زيادة سريعة في ”مقاهي الكونسيبت (اختصارا Concafes)“ المستوحاة من مقاهي الخادمات، حيث ترتدي النادلات زي ”أميرات“ و ”رجال“ و ”نينجا“ و ”أيدول“ و ”قطط (تحولت إلى بشر)“ وأزياء أخرى، وقد تجاوز عددها 200 متجر بالمجمل.

يصف الأوتاكو ارتباطهم بالشخصيات والأماكن الخيالية بـ ”موي“. جاءت نقطة التحول في صورة أكيهابارا باعتبارها ”مدينة الأوتاكو“ و ”مدينة الموي“ في عام 2005. فقد تم تحويل رواية ”دينشا أوتوكو“ إلى فيلم ودراما تلفزيونية، حيث تم تسليط الضوء على ”أوتاكو حي أكيبا“ الذي كان في الظل. وقد اختيرت كلمة ”موي“ كواحدة من أكثر 10 كلمات طنانة في قائمة U-CAN للكلمات الأكثر استخداما، وصعدت خادمات من ”آت هوم كافيه“ على المسرح في حفل توزيع الجوائز. وفي ذلك العام أيضا، بدأت فيه AKB48، التي أصبحت فيما بعد إحدى أشهر الفرق الموسيقية، أنشطتها من مسرح في أكيهابارا.

”تشياكيان“ خادمة من ”آت هوم كافيه“ ترحب بك بعبارة ”مرحبا بعودتك إلى المنزل يا سيدي“.

على الرغم من أن محور التركيز الرئيسي لحي الإلكترونيات قد تبدل من محتوى إلكترونيات ”صنع في اليابان“ إلى محتوى ”اليابان الرائعة“ إلا أنه هناك في المنطقة متاجر خردة لا تزال تحتفظ بنفس أجواء عصر شووا. ويعد التعايش بين أكثر العناصر تطورا مع العناصر القديمة أيضا عامل سحر إضافي فريد لأجواء أكيهابارا الفوضوية. نتمنى لكم الاستمتاع بتجربة محاكاة لا مثيل لها في العالم للمناظر في المنطقة ومقهى خادمات في فيديو واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد بزاوية 180 درجة.

افتتح مبنى المحطة ”Atre“ في عام 2010. وقد تغير منظر الشارع إلى منظر حديث خلال السنوات العشر الماضية.

ساعد في إنتاج الفيديو: مقهى ”آت هوم كافيه“ (رابط خارجي)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من اليابانية. النص من قبل قسم التحرير في Nippon.com)