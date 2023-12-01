Esta entrega de la serie de vídeos RV de monumentos y paisajes de Tokio presenta Akihabara, distrito de la electrónica famoso como meca de los otakus. Este vídeo de 180 grados muestra el fascinante paisaje urbano de Akihabara, con sus tiendas de electrónica y aficiones, maid cafés, símbolos de la cultura ‘moe’.

Cómo disfrutar vídeos de realidad virtual de 180 grados Cuando se visualiza en un PC, el ángulo se puede orientar en todas las direcciones utilizando el cursor.

Cuando se visualiza con la aplicación de YouTube en un teléfono inteligente o una tableta, la orientación del dispositivo está vinculada al punto de vista del vídeo. También se puede cambiar el ángulo deslizando el dedo.

También se pueden utilizar gafas o cascos de realidad virtual para una mayor inmersión en el paisaje.

La ciudad eléctrica se convierte en la meca del Cool Japan

La hilera de edificios de un kilómetro de extensión situada al oeste de la estación JR de Akihabara, en el distrito de Chiyoda, Tokio central, alberga una aglomeración de todo tipo de tiendas, desde enormes comercios de electrodomésticos hasta pequeñas tiendas de piezas electrónicas para fanáticos. Akihabara, como topónimo, representa una pequeña área de unas dos manzanas en el distrito de Taitō, a cierta distancia de la estación, pero es esta “ciudad eléctrica” lo que la mayoría de la gente imagina cuando oye hablar de Akihabara.

Los carteles más llamativos de la ciudad son los de personajes bidimensionales, y hay numerosas tiendas especializadas en anime, videojuegos, figuras y artículos de idols. Bajo la abreviatura “Akiba”, es conocida como la meca de la cultura otaku, y en los últimos años se ha convertido en una atracción turística internacional.

La avenida Chūō es peatonal los domingos. En la ciudad eléctrica aún quedan tiendas en los edificios de alquiler con carteles que rezan “Radio”, o “Emisoras”.

Akihabara fue originalmente un área de protección contra incendios establecida a principios del periodo Meiji (1868-1912). La zona se llamaba “Akibahara” o “Akibappara” porque comprendía un campo para evitar la propagación del fuego, y en él se encontraba el santuario Akiba de protección contra incendios (hara significa “campo”). Cuando llegó el ferrocarril, la estación tomó el nombre de “Akihanohara”, que más tarde cambió a “Akihabara”, y ese nombre se empezó a usar, por extensión, a la población circundante. La actual abreviatura “Akiba”, en lugar de la más lógica “Akiha”, puede ser un regreso a sus orígenes, de cierta forma.

La ciudad eléctrica de Akihabara se fue estableciendo a medida que las tiendas de componentes de radio comenzaban a reunirse frente a la estación, entre los años anteriores a la guerra y durante la posguerra, y como la demanda de televisores, frigoríficos y otros electrodomésticos aumentó mucho durante el periodo de gran crecimiento, el número de ese tipo de tiendas creció de forma espectacular. En la década de los ochenta, cuando el Made in Japan arrasaba por todo el mundo, incluso los turistas extranjeros acudían en masa a Akihabara, donde se ofrecía una amplia selección de electrodomésticos baratos y las grandes tiendas habían dedicado su propio espacio para una sección libre de impuestos. Al mismo tiempo, surgieron una tras otra tiendas de componentes electrónicos para aficionados, y tiendas de chatarra donde se vendían piezas desmontadas.

En 1994, las ventas relacionadas con los ordenadores personales superaron por primera vez a las de electrodomésticos, y con el lanzamiento de Windows 95 el año siguiente la zona se transformó en una “ciudad multimedia”. Como consecuencia de la popularidad de los ordenadores de ensamblaje casero, y gracias a los entusiastas de los videojuegos, comenzaron a destacar las tiendas del ámbito de la cultura pop, altamente compatible con ambos.

Tienda de piezas de radio en Radio Center, frente a la estación. Un escaparate a la antigua usanza.

En la actualidad, los turistas visitan Akiba para disfrutar de la experiencia de la cultura otaku, así como para ir de compras. La atracción más popular son los maid cafés, originarios de Akiba, donde camareras vestidas como doncellas de anime llaman “señor” o “señorita” a sus clientes, al darles la bienvenida.

At Home Café, uno de los más antiguos, fundado en 2004, es popular entre los extranjeros, los cuales representan el 30 % de los clientes. Derivados de los maid cafés, también ha aumentado rápidamente el número de konseputo cafés (abreviados como kon café: “cafeterías-concepto”), donde el personal se disfraza de princesa, mayordomo, ninja, idol, gato (convertido en humano) y todo tipo de personajes, con un total de 200 establecimientos que ofrecen una amplia variedad de visiones del mundo.

Los otakus describen su apego a los personajes y escenarios de ficción como moe (del verbo moeru, “florecer”, pero también “enamorarse”). La imagen de Akihabara como ciudad de lo otaku y del moe arraigó en 2005, un punto de inflexión en la historia del lugar; fue entonces cuando la supuesta historia real de Densha otoko (El hombre del tren), adaptada después al cine, el manga y la televisión, puso bajo el foco mediático a los otakus típicos de Akihabara. La palabra moe fue seleccionada como una de las diez palabras más populares del año en los premios U-CAN, y las camareras del At Home Café incluso subieron al escenario durante la ceremonia de entrega de premios. También fue en este año cuando AKB48, que más tarde se convertiría en uno de los principales grupos de idols del país, inició su carrera en una sala de conciertos de Akihabara.

Chia-chan, “doncella” del At Home Café, saluda al cliente con un “Bienvenido a casa, amo”.

El protagonismo de la ciudad eléctrica ha pasado de los artículos eléctricos Made in Japan a los contenidos del Cool Japan, pero las tiendas de chatarra que aún conservan el ambiente de la época Shōwa (1926-1989) siguen vivas. La coexistencia de elementos vanguardistas y retro es otro de los atractivos de la caótica Akiba. Disfrutemos de un paisaje urbano único en el mundo, y de la experiencia simulada de un maid café, en estas imágenes 3D de realidad virtual en 180°.

El complejo de tiendas Atré se inauguró en el edificio de la estación de Akihabara en 2010. El paisaje urbano ha experimentado una moderna transformación en la última década.

Cooperación fotográfica: At-home Café (sitio web externo).

Texto: departamento editorial de nippon.com

(Traducido al español del original en japonés.)