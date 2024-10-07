En este vídeo en 360º se puede observar la zona que rodea la estación de Shibuya, en plena remodelación a gran escala, un entorno muy popular.

Cómo disfrutar vídeos de realidad virtual de 360 grados Cuando se visualiza en un PC, el ángulo se puede orientar en todas las direcciones utilizando el cursor.

Cuando se visualiza con la aplicación de YouTube en un teléfono inteligente o una tableta, la orientación del dispositivo está vinculada al punto de vista del vídeo. También se puede cambiar el ángulo deslizando el dedo.

También se pueden utilizar gafas o cascos de realidad virtual para una mayor inmersión en el paisaje.

El centro de la cultura juvenil se convierte en un barrio de rascacielos

La estación de Shibuya es una de las terminales más grandes del mundo; la utilizan 2,29 millones de pasajeros a diario, y reúne nueve líneas de cuatro empresas ferroviarias.

Hachikō, el perro fiel, cuya primera estatua se erigió hace ya 90 años y da nombre también a una entrada de la estación, es un símbolo del barrio. También es un conocido lugar de encuentro, pero en los últimos años se ha masificado tanto que es difícil que las personas se encuentren debido a la afluencia de visitantes que quieren hacerse una foto conmemorativa.

La primera estatua de bronce se erigió en 1934, el último año de vida de Hachikō. El perro espera a su amo, que nunca regresará, frente a la estación de Shibuya.

Otro lugar típico en el que los extranjeros sacan fotos frente a la estación es el cruce de Shibuya (Shibuya Scramble Crossing). A veces llegan a cruzar hasta 3.000 personas con un solo semáforo en verde. Se dice que es el cruce más concurrido del mundo, pero los transeúntes cruzan sin chocarse. Muchos turistas se sorprenden al verlo, pero al mismo tiempo sienten el espíritu de concesión mutua, típico de los japoneses.

El cruce frente a la estación está rodeado de varias pantallas gigantes.

Atravesando el cruce en diagonal desde la estación se encuentra la entrada a la calle principal conocida como Shibuya Sentāgai. Aunque es el centro de la moda callejera, también ha cobrado fama de ser insegura, con pandillas juveniles conocidas como “teamers” merodeando por allí. La calle fue rebautizada como Basketball Street en 2011, en un intento por cambiar su imagen, pero aún no ha arraigado.

En dirección opuesta desde la línea JR se puede ver Shibuya 109 (Ichimarukyū), un edificio de moda para chicas adolescentes, origen del boom “Amurer” a mediados de los noventa, con la popular cantante Namie Amuro como líder de la moda y creadora de la era de “la meca de las gyaru” en Shibuya.

El cruce frente al icono 109 de Shibuya de la era Heisei (1989-2019). Las farmacias agrupadas en las cercanías también son populares entre los visitantes extranjeros.

A las chicas que lo llaman “Marukyū”, para abreviar, el nombre no les importará, pero 109 es una subsidiaria del Grupo Tōkyū, y el nombre del edificio procede de la combinación de las palabras “diez” (tō) y “nueve” (kyū), el nombre del grupo. Desde que inauguró la estación de Shibuya de la línea Tōyoko en 1927, Tōkyū ha estado desarrollando la ciudad con una variedad de instalaciones comerciales, incluyendo los Grandes Almacenes Tōyoko (1934, más tarde la sucursal Tōyoko de los Grandes Almacenes Tōkyū Tōyoko), conectados directamente a la estación, y el Centro Cultural Tōkyū (1956), con uno de los cines más grandes de Japón y su primer planetario.

Mientras que el éxito del 109 estableció la imagen de la zona como centro emisor de la cultura juvenil, Tōkyū promovió la creación de una ciudad para adultos, con grandes complejos de rascacielos. El Shibuya Mark City (2000), que alberga oficinas y un hotel, siempre se llena de gente que vuelve a casa del trabajo, y de turistas.

La Torre Cerulean (2001), en la zona suroeste de la estación, llama la atención porque alberga la primera base de Google en el extranjero. Las empresas emergentes de TI se han ido congregando en esta zona desde finales de la década de 1990, y se esperaba que Shibuya se convirtiera en la versión japonesa de Silicon Valley. La zona se estancó tras una serie de retiradas debido a la falta de espacio para oficinas, pero en los últimos años ha habido un creciente impulso para su reactivación, con el regreso triunfal de Google a Shibuya tras nueve años de ausencia, después de haberse trasladado a Roppongi en 2010.

Google se instaló en el Shibuya Stream (2018), en el emplazamiento de la antigua línea Tōyoko, donde alquiló los pisos superiores. La reurbanización también restableció el flujo de agua del río Shibuya.

Desde la década de 2010, se está llevando a cabo una remodelación a gran escala alrededor de la estación de Shibuya. Tōkyū lideró la conversión en subterráneo de la línea Tōyoko, de su propiedad, cerrando para ello grandes almacenes y otras instalaciones y utilizando el lugar como obra de construcción de un complejo de rascacielos. También se están creando nuevos centros de la cultura de Shibuya, como Shibuya Hikarie (2012), donde los visitantes pueden disfrutar de musicales y arte, y Shibuya Scramble Square (2019), donde las instalaciones de observación en la azotea Shibuya Sky, de 229 m de altura, son populares entre los turistas.

El pasillo de conexión del primer piso entre Scramble Square y Hikarie en la salida este de la estación (centro de la foto), donde no cesa el flujo de usuarios de la estación.

Los rascacielos que se ven desde el puente peatonal de la salida oeste de la estación pertenecen al Grupo Tōkyū.

Las grandes obras de construcción, de una escala como no se ha visto en cien años, estarán terminadas en 2027. La ciudad se transformará en una urbe futurista con un bosque de rascacielos, y quienes conozcan las épocas anteriores sentirán que han viajado en el tiempo. Por otro lado, aún quedan rincones que conservan vestigios del periodo Shōwa, como Nonbei Yokochō, bordeado de tabernas; ese es el encanto de Shibuya, lugar de encuentro de varias culturas.

Después de ver Hachikō y el cruce de Shibuya el visitante debería tomarse su tiempo para contemplar la ciudad en transición.

Nonbei Yokochō reúne unos 30 bares a lo largo de las vías de JR. Debajo se encuentra el canal subterráneo del río Shibuya.

El Miyashita Park al final de Yokochō (2020). El parque de Miyashita, en Shibuya, se ha convertido ahora en un complejo comercial de cuatro plantas.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Texto de la redacción de nippon.com.)