El estudio de animación Mappa, cuna de una serie de éxitos mundiales, organiza una exposición para conmemorar su 15.º aniversario. En ella se exhiben materiales de producción exclusivos y figuras de personajes a tamaño real que permiten al visitante sumergirse en el universo de esas obras.

Esculturas que recrean escenas emblemáticas

La exposición Mappa Expo 15th Anniversary, en la que se muestran dibujos originales, guiones gráficos y material de diseño de las 23 obras producidas por la prometedora productora de anime Mappa, se celebra hasta el 7 de diciembre en el Yurakucho Museum (en el distrito de Chiyoda, Tokio). Lo más destacado es la exposición de tres obras que gozan de gran popularidad también en el extranjero; el visitante puede comparar en ella las imágenes con los materiales de producción, y maravillarse con las instalaciones, en las que puede sumergirse en escenas emblemáticas.

En la zona dedicada a Jujutsu kaisen, reconocida por el Libro Guinness de los récords como la serie de anime para televisión con mayor demanda del mundo, se ha recreado a tamaño real al protagonista, Itadori Yūji, subido a un tren. En las ventanas del vagón se proyectan imágenes de los momentos más destacados de los combates, como si de una escena retrospectiva se tratara.

Área de exposición dedicada a Gekijoban jujutsu kaisen 0, película que se estrenó también en el extranjero y se convirtió en el mayor éxito de Mappa, y a la serie de televisión Jujutsu kaisen.

“Itadori Yūji: recuerdos giratorios”, un fragmento de la secuencia de apertura de la primera temporada.

En la zona dedicada a la película Chainsaw Man – Reze hen (“Chainsaw Man: la historia de Reze”), los visitantes se encontrarán con una figura a tamaño real de Bomb, en lucha a muerte contra Chainsaw Man. También se exponen objetos reales que sirvieron de base para el minucioso diseño de la película, como las gerberas blancas, el menú de la cafetería o la cabina telefónica que aparecen en la historia, lo que permite revivir la trama desde el encuentro entre el protagonista, Denji, y la heroína, Reze, hasta su despedida.

Área dedicada a Chainsaw Man – Reze hen, en la que se exponen materiales de producción siguiendo la trama.

El visitante puede contemplar y fotografiar a Bomb en tamaño real desde muy cerca.

Lo más destacado de la zona dedicada a Shingeki no kyojin – The Final Season (“Ataque a los gigantes: la última temporada”) es una escultura tridimensional que recrea el clímax de la marcha de innumerables gigantes. Su impacto evoca el ambiente del anime. Se exponen también por primera vez los bocetos originales de “La colina” donde se desarrolla el final de la historia. La delicadeza de los fondos artísticos, pintados con gran detalle en acuarela, resulta impresionante.

Recreación del “Ruido de la tierra”: los gigantes desfilan para pisotear el mundo.

Dibujo original del grandioso paisaje de la escena final en “La colina”.

El característico estilo artístico de Mappa se compone de una excelente fusión entre el dibujo a mano y los gráficos generados por ordenador. Gracias a ella el visitante puede disfrutar de una belleza visual tan minuciosa y poética como la de una película de imagen real, así como de unas escenas de acción llenas de dinamismo, y sumergirse en el mundo de este anime tan vanguardista.

En la entrada se proyectan las obras anteriores del estudio en varias pantallas.

También hay a la venta artículos exclusivos con motivos de la obra.

Exposición dedicada a la película Kono sekai no katasumi ni (“En este rincón del mundo”, a la izquierda), sensación en los festivales de cine nacionales e internacionales. La actriz Non, que dio vida con su voz a la protagonista, asistió a la inauguración y declaró: “Te sientes envuelto por el mundo de nuestra obra”.

Mappa Expo 15th Anniversary

Periodo: del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2026 (primera fase), y del 28 de octubre al 7 de diciembre (segunda fase).

del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2026 (primera fase), y del 28 de octubre al 7 de diciembre (segunda fase). Localización: Yurakucho Museum (Tokio-to, Chiyoda-ku, Marunouchi 3-5-1, Tokyo International Forum, sótano 1)

Yurakucho Museum (Tokio-to, Chiyoda-ku, Marunouchi 3-5-1, Tokyo International Forum, sótano 1) Horario: De 10:00 a 18:00 (última admisión a las 17:00)

De 10:00 a 18:00 (última admisión a las 17:00) Precio: entrada regular, 2.200 yenes; universitarios y estudiantes de instituto: 1.800 yenes; estudiantes de secundaria y primaria, 1.400 yenes.

*Entrada con horario reservado. Disponibilidad de audífonos con audioguía en inglés. Tras la finalización de esta exposición está prevista una versión itinerante.

*Para más información, consulte la página web oficial de Mappa Expo (en japonés e inglés).

© Akutami Gege /Shueisha • Comité de producción de Jujutsu kaisen © 2021 Comité de producción de Gekijoban jujutsu kaisen 0 © Akutami Gege /Shueisha

© 2025 Mappa/Proyecto Chainsaw Man © Fujimoto Tatsuki /Shueisha

© Isayama Hajime/Kodansha / Comité de producción de Shingeki no kyojin – The Final Season

© 2019 Kōno Fumiyo y Core Mix / Comité de producción de Kono sekai no katasumi ni

Texto e imágenes: comité editorial de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: exposición tridimensional de Chainsaw Man en la Mappa Expo.)