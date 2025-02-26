本系列通过360ºVR全景视频展现东京的名胜与四季变幻的美景。本篇将带领大家通过8K3D视频，走近正在进行大规模改造升级的时尚潮流重镇——涩谷。

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◆如何观看360°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。 如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

涩谷焕新：青年潮源地崛起摩天新地标

涩谷站是世界上最繁忙的交通枢纽之一，四大轨道交通公司的9条线路交汇于此，日客流量达229万人次。已在JR涩谷站前伫立了90年的“忠犬八公”雕像，是这条街的地标，也是JR涩谷站“八公口”名称的来源，它还是人们碰头集合的首选之地。不过近年，来这里拍照打卡的访日游客络绎不绝，拥挤不堪几近常态，再想在此会面找人都变得不那么容易了。

在涩谷站前，还有另一个吸引着大量外国游客的网红打卡点——涩谷全向十字路口。这里被称为“世界上最拥挤的路口”，绿灯亮起时，最多通行人数可达3000人。尽管人流量极大，但通行时井然有序，这种景象让外国游客惊叹，也让他们感受到了日本人相互礼让的美德。

多个巨大屏幕环绕下的涩谷全向十字路口

从车站斜穿过十字路口，便是为人熟知的“涩谷中心街”的入口。这里是街头时尚的中心，但也因常有拉帮结派的不良少年混迹于此，给人留下了治安较差的印象。为了改善形象，2011年这里改名为“篮球街”，但新的名称尚未深入人心。

在JR线的另一侧，矗立着少女时尚服饰商厦“SHIBUYA109”。90年代中期，以流行歌手安室奈美惠为代表的风靡一时的“安室风”就发源于此，109因此成为“辣妹圣地”。

SHIBUYA109隶属于日本铁路公司东急集团，109这一名称取自“东急”的日语谐音（10和9分别与“东”“急”二字发音相似——译注）。1927年，东急运营的东横线涩谷站开业，此后又相继建设了不少商业设施，如东横百货商场（1934年，后改为东急百货东横店）、拥有日本最大影院和首个天象馆的东急文化会馆（1956年）等，为促进涩谷的繁荣做出了贡献。

109的成功使涩谷成为人们心中年轻人的文化发源地。但转瞬之间，东急又着手在涩谷推进高层综合大厦建设，以打造“大人的街区”。2000年开业的“涩谷马克城”，集办公区、酒店、购物等为一体，吸引了大量下班后的工薪族和游客。

谷歌在海外的首个据点，开设在车站西南侧的“蓝塔”（Cerulean Tower，2001年），当时引发了广泛关注。自上世纪90年代末起，这一带IT初创公司云集，涩谷一度被认为有望成为“日本硅谷”。而后，因办公场地紧张，企业接连撤出，相关产业发展一度停滞不前。然而，迁至六本木的谷歌在阔别9年后于2010年重回涩谷，该地区重新开发的势头现今一直在不断增强。

涩谷站一带的大规模重建工程自启动以来已经持续了10多年。在东急主导下，东横线实施改造，将轨道转入地下；多所百货商店等设施关闭，在其旧址上建设超高层综合大厦。而后，这片地区诞生了全新的涩谷文化设施。其中，2012年开业的“涩谷HIKARIE”，是欣赏音乐剧和艺术的好去处；2019年开业的“涩谷Scramble Square”，其顶层高229米的观景天台“SHIBUYA SKY”，成为游客喜爱的热门景点。

涩谷站东口的Scramble Square和HIKARIE之间的二层连廊（照片中央）上，乘客人来人往，络绎不绝

这项被称为“百年一遇”的大规模重建工程预计于2027年完工，届时涩谷将“摇身一变”，成为摩天大楼林立的未来都市。对于那些熟悉老涩谷的人们来说，大概会产生一种穿越到未来的神奇感觉吧。另一方面，涩谷也保留了一些充满昭和年代（1926-1989年）风情的街巷，例如挂满红灯笼的“Nonbē横丁”等。多元文化交融于此，这也正是涩谷的魅力所在。

希望各位游客在参观八公塑像和涩谷全向十字路口之余，再仔细看看正处于转型期的涩谷，并将眼前的风景印刻在心底。

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撰文：nippon.com日本网 编辑部

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