本系列通过360ºVR视频展现东京的名胜与四季交替的美景。此次，我们将为大家介绍“台场”，一个从人造陆地一举发展成为年轻人约会之好去处的地方。

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◆如何观看360°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。 如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

海滨之地，尽享摩天楼美景

台场是东京湾中的一座人工岛，每年有100万海外游客来此游览。这座建成于昭和时代（1926年12月25日-1989年1月7日）晚期的小岛，有一段时间曾是一片空旷清冷的人造陆地。

1997年，富士电视台将总部从新宿区河田町迁至台场。为庆祝乔迁之喜，富士电视台制作了以台场为舞台的侦探剧《跳跃大搜查线》。该剧播出后大受欢迎，台场也因此而一举成为众人瞩目之地。包括摄影棚等参观设施、节目纪念品商店和百米高的室内观景台在内，富士电视台的大楼本身成为了热门旅游景点。

位于东京临海新交通临海线（百合海鸥号）的“台场海滨公园站”和“台场站”之间的购物中心“DECKS东京Beach”和“AQUA CITY台场”，在富士电视台搬迁的同一时期开业。除国内外的时装连锁店外，电影院、室内娱乐设施，以及提供拉面和章鱼小丸子的美食主题公园等齐聚一堂，变身为休闲游玩之地，吸引了大量年轻人以及家庭游的人们。

作为东京的闹市区，台场的独特魅力在于它面临海滨的地理位置。隔海相望的城市景观还深受外国游客的喜爱。

海滨公园里的自由女神像前，是拍照留念的绝佳地点。虽然这座像的大小只有纽约自由女神像的七分之一，但在摩天楼的衬托下，似乎让人产生出一种置身曼哈顿的感觉！？到了夜晚，彩虹桥和东京塔灯光绚烂，到处都是沉浸在浪漫气氛中的情侣。

黄昏时分的观景台

台场的海水水质一直在不断净化，2021年东京奥运会时，已经能够成为铁人三项游泳比赛的场地；到了夏天，还能看到在这里享受水上运动的人们。海滨公园是水上巴士的终始点站，游客可以搭乘水上巴士穿过彩虹桥，享受非同寻常的体验，并沿着隅田川往返于台场和著名景点浅草（台东区）之间。

乘水上巴士可近距离看到幕府末期设置有炮台的无人岛

在彩虹桥下的海角处及其相邻的小岛上分别有历史遗迹“品川第三台场”和“品川第六台场”。台场一词原本是指配备有炮台的堡垒。江户时代晚期，欧美舰船涌入日本，要求开国通商。为此当时日本全国的海湾沿岸都建造了这种被称为台场的要塞。品川台场就在幕府跟前，因此被人们尊称为“御台场”。

大概没有人会想到，用来抵御外国船只的堡垒会成为今天的地名，并且吸引着外国游客纷至沓来。

台场在不断地发生着变化。2025年，将有一座综合性体育场在此落成，这里是一个常来常新的地方。

实物大小的高达像是与自由女神像齐名的地标，伫立在综合性商业设施“DiverCity Tokyo Plaza”前

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撰文：nippon.com日本网 编辑部

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