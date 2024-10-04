本系列将通过360ºVR视频展现东京的名胜与四季变幻的美景。本篇将带领大家通过高清影像，感受东京秋日的红叶之美。

视频请看Youtube

◆如何观看360°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。 如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

沉浸式感受色彩斑斓的秋日

随着秋意渐浓，树木纷纷披上红色或黄色的衣裳，在干枯凋零之前，仿佛以斑斓的色彩燃尽最后一丝生命。自奈良和平安时代（710-1192年）年，日本人便被这种景象深深触动，在最古老的诗集《万叶集》中收录了100多首描写红叶的诗歌，占到总数的20%以上。

到了近世（1573-1867年），在山林、庭园中举办“赏叶会”，已经成为江户人秋天必不可少的游乐活动。一些实力雄厚的武士甚至在自家庭园里种起了枫树、杜鹃花和银杏等，因此，如今东京市区的不少赏叶胜地，都曾是武士宅邸的庭园。

说到江户时代（1603-1868年）的名园，就不能不提“六义园”（东京都文京区）。这是由第五代将军德川纲吉的近侍“侧用人”柳泽吉保于1702年建成的庭园。柳泽吉保在和歌方面造诣颇深，他通过假山与水池，再现了88处被《万叶集》和《古今和歌集》咏诵过的名胜。当园内种植的吊钟花、鸡爪槭等约560棵树木染上缤纷的色彩时，你便能一览曾经打动了昔日诗人们心扉的美妙景致。

除了日式庭园，东京还有许多其他可以赏枫的公园。例如，建于1903年的日本首个西式公园“日比谷公园”（千代田区），红叶倒映在“鹤之喷泉池”中，令人赏心悦目。此外，园内一棵名为“赌命银杏”的巨树也是一大看点。据推测，其树龄已有350余年。这棵树曾因日比谷大道扩建而面临被砍伐的命运，但公园设计者本田静六“赌上自己的命”，保住了这棵树，并将其移栽至公园内。

即将拆除的秩父宫橄榄球场前的大街也披上了金黄色衣裳

银杏有“东京都树”之称，是东京街头常见的行道树。其中，1923年关东大地震后建成的“明治神宫外苑银杏大道”（港区）尤为著名。2023年，伴随反对外苑再开发的银杏树砍伐计划，大量市民纷涌而至到这条约300米长由140多棵银杏树形成的“黄金隧道”。

日本人还将色彩斑斓的树叶交织而成的景象，比作日本传统的锦缎绫罗织物。让我们一起通过VR影像，感受东京这座大都市中洋溢着的自古而来的美感。

谷歌地图

撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：红叶烂漫的九品佛净真寺（东京都世田谷区）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。