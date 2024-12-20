本系列通过360度VR视频为读者展现东京的名胜与四季变幻的美景。本篇将为大家介绍东京夜色。梦幻般的光影秀、在灯光效果下从黑暗中浮现出的地标建筑等等，定会带给你美妙的视觉享受。

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※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。 如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

夜东京 灯光璀璨

2024年2月，东京都政府利用其办公大楼的建筑墙面，启动了“TOKYO Night & Light（东京之夜&光）”光雕投影活动，试图将之作为旅游资源，带动夜间经济发展。在这块110米宽、126米高的巨大“画布”上，梦幻般的光影描绘出以东京各大名胜及日本各地自然风光为主题的艺术作品。此前，东京都政府办公大楼所在的新宿副都心一带夜间客流量较小，而今，绚烂的灯光与音效将这里装点成一片如梦似幻的艺术空间。

东京都政府大楼（新宿区）的“TOKYO Night & Light”创造了吉尼斯世界纪录，是全球规模最大的常设建筑物光雕投影展

即使在寒冷的冬夜，流光溢彩的圣诞节灯光秀也能激发人们漫步街头的兴趣。每条街区都有自己的代表色：“榉坂灯光秀”将六本木新城装扮成雪景和蓝色调，“丸之内灯光秀”让东京站和皇居间的大街香槟金色熠熠闪烁，“蓝洞”灯光秀也如梦似幻地照亮了涩谷公园大街……

此外，东京各大地标建筑的点灯活动，构成了全年都能欣赏到的亮丽风景线。橙色的333米高的东京塔、多彩的634米高的东京晴空塔，照亮着东京的夜空。

白天，东京晴空塔是传统的蓝白配色，与天空融为一体；到了夜晚，则会披上绚烂缤纷的“衣装”。晴空塔的灯光共有3种，每日一换，它们是以隅田川为意象设计的浅蓝色“粋”、以江户紫(*1)为基调的“雅”和以自古的传统吉祥之物柑橘色为主题的“帜”。除了这三种展现日式风情的颜色外，在不同时间段和日期，晴空塔还会展示各种特殊的灯光效果。

至于东京塔，大部分人对它的印象或许是红白双色，但近距离观察就会发现，它是带有黄色的红色，其正式名称为“国际橙”，是因为易于从飞机上识别而得以采用的。到了夜晚，东京塔会发出更加鲜艳的橙色光芒，犹如浮现于黑暗中的灯火。近年来，东京塔常常会被超高层建筑遮挡，但每当从楼宇间捕捉到这抹橘色的光芒时，仍然让人心中倍感温暖。

有话说，“夜晚的灯光亮度反映了一个城市的经济发展水平”。不过，美国航空航天局（NASA）卫星拍摄的夜景显示，新冠疫情防控期间，人们节制外出的行动给东京闹市的灯光造成了一定影响。对比2019年和2023年观测的全球四大城市的夜间灯光亮度，巴黎增加了3.2%，伦敦增加了1.4%，纽约减少了3.2%，而东京的降幅达到了11.6%。

虽然东京的霓虹灯比新冠疫情前少了，并且在全球主要城市中，东京的夜间旅游业也还比较落后，但利用最先进的灯饰技术装点的街道，流光溢彩，散发着东京独特的魅力。

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撰文：nippon.com日本网 编辑部

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