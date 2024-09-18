في هذا المقال نأخذ جولة بالواقع الافتراضي للعروض الضوئية والتصوير الإسقاطي في طوكيو نستكشف من خلالها مشاهد الجانب الحيوي والملون للعاصمة بعد حلول الليل.
- على جهاز الكمبيوتر، انقر على الشاشة واسحب مؤشر الفأرة لتتجول في المشهد.
- عبر تطبيق ”يوتيوب“ على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تتغير زاوية العرض مع حركة الجهاز. يمكنك أيضا تغيير الزاوية عبر السحب بالإصبع.
- إن استخدام نظارات الواقع الافتراضي أو سماعات الرأس يجعل التجربة أكثر روعة!
مدينة متعددة الألوان
على عكس صورتها كمدينة ضخمة وصاخبة، فإن معظم الأنحاء في طوكيو تميل للسكون والهدوء في الليل. وفي محاولة لتنشيط الحياة الليلية في العاصمة وتعزيز السياحة الليلية، أطلقت السلطات في فبراير/ شباط عرض طوكيو الليلي والضوئي، وهو عرض ˮتصوير إسقاطي“ على مبنى مكتب العاصمة الحكومي في حي شينجوكو.
في أمسيات الشتاء، تجتذب الأضواء الملونة الزخرفية الموسيمية حشودًا كبيرة من المتفرجين. ومن بين مناطق الجذب الرئيسية أضواء شارع ˮكياكيزاكا“ الزرقاء والبيضاء في منطقة روبونغي هيلز، والأضواء الذهبية التي تصطف على طول شارع ˮناكادوري“ في حي مارونوتشي الممتدة بين محطة طوكيو والقصر الإمبراطوري، ومنطقة ˮالكهف الأزرق“ على طول شارع ˮكويندوري“ في حي شيبويا.
كما يتم إضاءة معالم أخرى في المدينة مثل برج طوكيو المضاء باللون البرتقالي وبرج طوكيو سكاي تري، الذي يتميز بأنظمة إضاءة متغيرة، على مدار العام.
في وضح النهار، يظهر برج طوكيو ˮسكاي تري“ بواجهة بيضاء ذات درجات زرقاء باهتة، وهو لون تقليدي يُعرف في اليابانية باسم ˮأيجيرو“ يساعده على الاندماج مع محيطه. لكن الأمور تصبح أكثر حيوية في الليل، حيث يتألق البرج بتصميم إضاءة يشمل اللون الأزرق الشاحب ˮإيكي“، الذي يعكس مياه نهر سوميدا، وˮميابي“، وهو لون أرجواني باهت مرتبط بدرجات اللون الأزرق الأرجواني المستخدمة في حقبة إيدو (1603-1868)، وˮنوبوري“، وهو لون يعتمد على البرتقالي الميمون ˮتاتشيبانا“. وتتناوب هذه الألوان المميزة مع مخططات إضاءة أخرى تُستخدم في أوقات مختلفة من المساء أو في المناسبات الخاصة.
يعتقد معظم الناس أن برج طوكيو مطلي باللونين الأحمر والأبيض. ولكن عند النظر عن قرب، يتبين أن الظل الأحمر هو في الواقع أحمر مائل إلى الأصفر يُعرف باسم ˮالبرتقالي الدولي“، وهو لون معياري تم اعتماده لزيادة رؤية البرج من قبل الطائرات. وفي المساء، يظهر هذا اللون كبرتقالي أكثر سطوعًا، مما يجعل البرج يبدو وكأنه شمعة تتوهج في سماء الليل.
ويُقال إن الصور الليلية للمدن حول العالم التي يتم التقاطها من الفضاء الخارجي بواسطة الأقمار الصناعية الدائرية هي مؤشرات على حيوية البلدان الاقتصادية. وبالنظر إلى طوكيو، من الواضح أن عاصمة اليابان لا تزال تعاني من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا. وبالمقارنة بعام 2019، أظهرت ملاحظات الأقمار الصناعية أن سطوع الليل في عام 2023 زاد بنسبة 3.2٪ في باريس و1.4٪ في لندن. وانخفض سطوع نيويورك بنسبة 3.2٪، لكن طوكيو شهدت أكبر انخفاض بنسبة 11.6٪.
وفي طوكيو، يوجد عدد أقل من لافتات النيون مقارنة بالماضي، وتعاني المدينة من ندرة نسبية في السياحة الليلية. ولكن تكنولوجيا الإضاءة المتطورة تجعل من طوكيو وجهة ترفيهية جذابة بعد حلول الليل، الأمر الذي يجعل التنزه في المساء تجربة لا تُنسى.
(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية من إعداد Nippon.com. صورة الموضوع: جزء من عرض الإسقاطي الضوئي على مبنى مكتب حكومة العاصمة طوكيو في حي شينجوكو. © سوميسي ناوتو.)