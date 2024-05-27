Серия видео с 360-градусными панорамами Токио посвящена достопримечательностям и пейзажам японской столицы. Полюбуйтесь видами ночного Токио с фантастическими огнями и световыми эффектами.

◆Как смотреть VR-видео с обзором в 360º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.

Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Токио – город разноцветных огней

В феврале 2024 года муниципалитет Токио запустил проект видеомаппинга «Токио Найт＆Лайт». По вечерам огромное здание 1-го корпуса Токийского муниципалитета (высота 126 метров, длина 110 метров) превращается в рекреационный ресурс, расцвечивающий жизнь ночного Токио новыми красками. На нём, как на гигантской канве, одно за другим появляются изображения достопримечательностей и пейзажи столицы. Благодаря этому проекту малолюдный по вечерам район преобразился в культурный оазис, расцвеченный яркими красками и звуками.

Проект «Токио Найт＆Лайт» зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса как самое крупное здание с видеомаппингом, действующим на постоянной основе

Что может быть лучше рождественской иллюминации зимними вечерами? Аллея Кэякидзака рядом с высотным зданием Роппонги Хиллз сияет сине-белыми огнями, деревья на улице Накадори, пролегающей между зданием Токийского вокзала и императорским дворцом, отливают золотом, а улица Сибуя Коэн превращается в «Синюю пещеру».

После открытия здания Роппонги Хиллз (район Минато) в 2003 году на 400-метровой аллее Кэякидзака каждую зиму зажигается 800 тысяч сине-белых светодиодных огней

Проект «Иллюминация Маруноути» (район Тиёда) из 1,2 миллиона светодиодных огней на улице Накадори неподалёку от императорского дворца и Токийского вокзала

Рождественская атмосфера «Синей пещеры Сибуя» (район Сибуя) создаётся с помощью 770 тысяч цветных огней

Токийские телебашни подсвечиваются круглый год, поэтому заметны издалека. 333-метровая Токийская башня по вечерам окрашивается в оранжевый цвет, а у 634-метровой телебашни Tokyo Sky Tree имеется целая коллекция орнаментов.

На башне Tokyo Sky Tree (район Сумида) установлено более 2000 приборов со специальными светодиодными лампами, свет которых заметен с расстояния 19 километров, но при этом не является источником светового загрязнения

В дневное время серебристая башня Tokyo Sky Tree гармонирует с городским пейзажем и цветом неба, но после наступления темноты она расцвечивается яркими красками. Это может быть светло-голубая композиция «ики», созданная по мотивам протекающей неподалёку реки Сумида, композиция «мияби» в фиолетовых тонах или оранжевая «нобори», связанная с цитрусом татибана, который издавна считается символом удачи. Эти три основных орнамента чередуются ежедневно. Также существует множество специальных композиций, использующихся в определённые дни и часы.

23 декабря 2023 года Токийская башня (район Минато) отметила своё 65-летие. В честь этого события рядом с башней был установлен её 10-метровый макет с подсветкой

Токийская телебашня обычно ассоциируется с дневной красно-белой расцветкой, но после наступления темноты башня становится красно-оранжевой. Этот цвет, известный под названием «Международный оранжевый цвет» хорошо заметен с пролетающих над Токио самолётов. С высоты башня кажется ярким оранжевым огоньком, пронзающим ночную тьму. Сейчас огни Токийской телебашни теряются на фоне блеска окружающих её небоскрёбов, но тёплые оранжевые лучи, пробивающиеся между высотных зданий, дарят ощущение уюта.

Неоновые огни офисных зданий и универмагов на предрассветной безлюдной улице Нихомбаси (район Тюо)

Говорят, что яркость ночных огней отражает уровень экономического развития города. Судя по спутниковым снимкам НАСА, торговые кварталы японской столицы ещё не оправились от воздействия ограничений в период пандемии COVID-19. При сравнении ночных фотографий четырёх столиц мира в 2019 и 2023 году оказалось, что в Париже и Лондоне яркость ночных огней выросла на 3,2% и 1,4% соответственно, в Нью-Йорке сократилась на 3,2%. В Токио снижение оказалось самым заметным – 11,6%.

Неоновые огни Токио не сумели восстановиться после пандемии, а ночная жизнь кипит здесь не так бурно, как в других столицах мира, однако достопримечательности, преображающиеся после наступления темноты с помощью новейших технологий, придают японской столице неповторимое очарование. Приглашаем полюбоваться ночными огнями Токио!

С площади перед «Статуей Свободы» на Одайбе (район Минато) открывается вид на Радужный мост и токийские небоскрёбы. Находясь здесь, чувствуешь себя в центре большого города на планете Земля

Текст статьи: редакция Nippon.com