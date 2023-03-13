С момента постройки в 1958 году Токийская башня стала любимой достопримечательностью этого города, ежегодно привлекая множество посетителей.

Красота чисел

Токийская башня была открыта для публики 23 декабря 1958 года. При высоте 333 метра она на момент постройки была самой высокой отдельно стоящей башней в мире, выше Эйфелевой башни. Общая стоимость строительства составила 2,8 миллиарда йен, при этом было задействовано 220 000 рабочих. Поскольку это была эпоха, когда компьютеры широко не применялись, все расчёты выполнялись вручную, но для завершения потребовалось всего полтора года. Конструкция была спроектирована так, чтобы быть устойчивой к землетрясениям и другим стихийным бедствиям.

Пилотажная группа ВВС Японии Blue Impulse пролетает над башней. (© Pixta)

На вопрос о конструкции башни архитектор Найто Татю сказал: «Это результат стремления к стабильности без ненужных расходов. Можно назвать это красотой, созданной числами». Яркая красно-белая цветовая комбинация (технически такой красный цвет описывается как «международный оранжевый») обусловлен требованиями Закона о гражданской авиации для конструкций выше определенной высоты (исключения сделаны для конструкций, оснащённых сигнальными огнями высокой яркости для самолётов, поэтому, например, ещё более высокая башня «Небесное дерево Токио» имеет другой цвет.)

Вид на небоскрёбы с главной смотровой площадки (слева). Внизу виднеются как будто бы небольшие сады (© Nippon.com)

Посетители могут совершить экскурсию по верхней площадке башни только по предварительному заказу, чтобы посмотреть вниз с высоты 250 метров и увидеть такие места, как сад Мори на холмах Роппонги, храм Дзодзёдзи и парк Сиба, которые выглядят как небольшие парки. С обычной экскурсией можно посетить главную обзорную площадку на высоте 150 метров, где предлагают напитки и услуги фотографа. Также можно подняться на главную площадку по 600 ступеням под открытым небом, что займёт около 10 минут.

Панорама Токио

С приближением заката на Токийскую башню поднимаются многие пары и семьи. Сначала они могут снаружи полюбоваться иллюминацией башни, а затем осмотреть виды на город со смотровой площадки.

Токийская башня и полная луна (© Pixta)

У Токийской башни есть два основных вида освещения. Светильник Landmark Light, который как будто бы освещает башню изнутри, большую часть года горит оранжевым светом, но летом переключается на серебристо-белый. 180 ламп этой подсветки меняют вручную дважды в год. Вторая система, Infinity Diamond Veil, состоит из 268 светодиодов, которые могут создавать огромное количество узоров. Она включается каждый понедельник вечером и имеет разные цвета в зависимости от месяца. Также есть специальные иллюминации для мероприятий и событий, а на оконных рамах смотровой площадки могут отображаться сообщения.

Вид с крыши здания Foot Town на освещённую башню (© Токийская башня)

Башня ассоциируется с послевоенным ростом процветания города, и, возможно, поэтому Токийская башня так часто появляется в фильмах. В стадии строительства она показана в фильме «Всегда: Закат на Третьей авеню» 2005 года, и в завершённом виде – в продолжении этого фильма, вышедшем в 2007 году. Башня также была постоянным фоном для монстров, таких как Годзилла, и супергероев, как Ультрамен, и иногда показывали её разрушение.

Токийская башня и Годзилла вместе появлялись во многих фильмах об этом монстре (© Pixta)

Непреходящее очарование

Даже после строительства «Небесного дерева» (Tokyo Skytree) в 2012 году, которое приняло на себя многие из функций Токийской башни, она продолжает работать как радиомачта, поддерживая резервное вещательное оборудование для цифрового наземного вещания и передавая некоторые FM-сигналы.

В 2013 году башня была зарегистрирована как материальная культурная ценность Японии, а в 2018 году в честь её шестидесятилетия были отремонтированы смотровые площадки, переименованные в Main Deck и Top Deck. В 2018 году общее количество посетителей за всё время достигло отметки в 180 миллионов.

Токийская башня имеет особое очарование в любое время года. Ко Дню мальчиков 5 мая переднюю часть башни украшают 333 полотняных карпа коинобори, а на праздник звёзд Танабата 7 июля (в день, когда подсветка Landmark Light переключается на летний цвет) появляется особое освещение, представляющее Млечный Путь. Также время от времени проводятся шоу проекционного мэппинга. В полнолуние для того, чтобы посетители могли любоваться луной, верхняя половина светильников временно выключается. На башне можно зарезервировать место, чтобы посмотреть на хацухинодэ – первый восход солнца в году, а летом рестораны «Хайболл Гарденс» популярны среди людей, спасающихся от жары. Множество посетителей привлекают автобусные туры Hato, которые привозят туристов и к «Небесному дереву», и к Токийской башне.

Несмотря на прошедшие с момента постройки шесть десятилетий, Токийская башня сохраняет своё очарование и является непреходящим символом японской столицы.

Вишнёвые деревья в храме Дзодзёдзи на фоне Токийской башни

Рекомендуемые туристические места поблизости

Дзодзёдзи

Сады Хамарикю

Парк Сиба

Святилище Атаго

Одайба

Официальный вебсайт

https://www.tokyotower.co.jp/en/ (на английском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA