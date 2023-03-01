东京的地标性建筑——东京塔。塔身灯光随季节变化而变。天气好的时候，人们可以从塔上的展望台俯瞰东京360度全景，远眺富士山。如今，东京塔虽然在高度上已经被东京晴空塔超越，但它凭借优美的姿态仍然拥有稳固的人气。

总建筑成本30亿日元，仅耗时1年半建成

1958年12月23日开业的东京塔以333米的高度著称，其正式名称为日本电波塔。建成之初，东京塔的高度就超过了法国艾菲尔铁塔，成为世界上最高的自立式铁塔。总建筑成本约28亿日元（约合人民币1.5亿元），参与建设的人数共约22万人次。在那个没有计算机的时代，设计完全靠人工计算进行，仅耗时1年半就建成了。同时，东京塔具备强大的抗震抗灾性能。

东京塔的设计指导由日本代表性的建筑构造学家内藤多仲博士担任。当被问及设计美感时，内藤博士说道：“这是不懈追求‘不浪费’和‘稳定’的结果。东京塔的美可以说是由数字打造而成的。”（《东京塔五十年》日本经济新闻出版社）。红白色相间的带状设计遵循了日本《航空法》的规定，即超过一定高度的建筑物必须涂成两种颜色。于是东京塔采用了略带橙色的国际橘色和白色。

如果报名参加预约制且有导游陪同的“顶层甲板游”，就可以乘电梯而上，亲眼目睹六本木新城、增上寺、芝公园等不断变小，小如盆景一般。电梯经停“主甲板（150米高）”及“顶层甲板（250米高）”。参观过程中游客还可以享用饮料，获得拍照服务。如果步行走东京塔外围楼梯，可以一边拾级而上，一边眺望风景。到达主甲板共600级台阶，约需要10分钟。

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从各种角度欣赏东京塔的照明设计

每当夕阳西下，一对对情侣、一个个家庭来到东京塔。人们先从远处眺望亮灯的东京塔，再登上展望台观赏东京的夜景。

东京塔装点着东京的夜晚，其照明设计有两种。一种是经典的“陆标亮灯”模式，春、秋、冬三季为橘色，夏季为白色。另一种是“无限＆钻石亮灯”模式，268盏发光二极管（LED）灯上演变幻多端的亮丽灯光秀。每个月，东京塔都有一种固定的颜色，一共12种，于每周周一展示；此外还有“特别亮灯活动”，在有活动或宣传需要的时候，东京塔会变换灯光的色彩，或者在展望台外围显示文字。而令人惊叹的是，180盏灯每年都要人工更换两次。

东京塔，电影里的常客

也许因为东京塔“象征着东京的繁荣”，所以频繁出现在电影中。第一部便是2005年的《永远的三丁目的夕阳》，电影里出现了尚在建设中的东京塔。2007年《永远的三丁目的夕阳2》又向世人展现了已经建成的东京塔。此外，在哥斯拉、魔斯拉、奥特曼等特摄电影中，东京塔也都是不可或缺的存在。

游客突破1.8亿人次

即便在2012年东京晴空塔建成并开放之后，东京塔作为综合电波塔仍继续发挥作用。虽然大部分输电设备都移到了晴空塔，但东京塔仍安装有地面数字广播的预备发射设备，除此之外，还承担一部分调频（FM）广播的电波发射任务。

2013年，东京塔被指定为日本国家“注册有形文化财产”。2018年，开业60周年之际，对大展望台和特别展望台进行了大规模翻修，并分别更名为“主甲板”和“顶层甲板”。翻修收效显著，累计来塔参观的游客人数在当年就突破了1.8亿人次。

日本端午节（5月5日前后）时，东京塔下会挂起333面鲤鱼旗，飘舞在正面大门前。夜晚的东京塔也是活动多多，比如在特定时间内主甲板上会举办光雕投影活动，七夕（7月7日）期间还举办“天之川银河灯节”。满月之夜，东京塔熄灭上半部的灯光以方便人们欣赏圆月。如果事先预约好，元旦那天游客可以登塔看日出。入夏，人们可以在设于正面大门和Foot Town大楼屋顶的威士忌花园（HIGHBALL GARDEN）消夏。一路参观东京塔、东京晴空塔的HATO巴士之旅也很受游客欢迎。

建成至今六十余载，东京塔依然亮丽如初。可远观，可攀登，有美食，能拍照，功能多样。作为东京的象征，东京塔人气稳固，经久不衰。

周边观光景点

增上寺

滨离宫恩赐庭园

芝公园

爱宕神社

台场

HP：https://www.tokyotower.co.jp/cn/ (中文简体字版)

※亮灯和举办活动的详情请在官方网站确认。

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标题图片：东京城市风景之东京塔夜景（PIXTA）

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