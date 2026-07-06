Праздник Танабата, который празднуют 7 июля, – один из традиционных ежегодных праздников Японии, который обычно ассоциируется с обычаем записывать пожелания на разноцветных полосках бумаги, которые развешивают на бамбуковых ветвях, а также с легендой о небесных влюблённых – Орихимэ и Хикобоси.

Традиция записывать пожелания на полосках разноцветной бумаги

С приближением 7 июля каждого года в домах и на улицах городов по всей Японии начинают появляться украшения к празднику Танабата – бамбуковые ветки, к которым прикреплены разноцветные бумажные полоски тандзаку с пожеланиями на будущее. Полоски развеваются на летнем ветру, создавая характерный сезонный пейзаж. В это время во многих городских администрациях, на вокзалах, в торговых центрах и других общественных местах устанавливают бамбуковые ветки, на которых каждый желающий может написать своё желание и добавить его к общей композиции.

Обычай праздновать Танабату пришёл в Японию из Китая, праздник отмечает одну из пяти значимых дат сэкку в традиционном календаре. В Китае звезда Вега в созвездии Лиры издавна ассоциировалась с шелководством и рукоделием, а звезда Альтаир в созвездии Орла – с земледелием.

Вокруг этих двух звёзд, сияющих по разные стороны Млечного Пути, сложилась известная легенда. Орихимэ (Вега), дочь Небесного Императора, была одарённой ткачихой, а Хикобоси (Альтаир) – трудолюбивым пастухом. Но как только они поженились, оба стали пренебрегать своей работой. Это разгневало отца Орихимэ, и он разлучил их, разместив по разные стороны Млечного Пути. Согласно легенде, он разрешил им встречаться только раз в год при условии, что они будут усердно работать, как и прежде. В Китае люди молились о том, чтобы, следуя примеру Орихимэ, стать искусными ткачихами и швеями. После того как этот обычай прижился в Японии, он постепенно стал ассоциироваться с пожеланиями достичь успехов в искусстве и каллиграфии.

Во время праздника Танабата часто едят лапшу сомэн. Согласно одной из теорий, это связано с тем, что нитевидная лапша напоминает о ткачестве и символизирует желание стать такими же искусными ткачихами, как Орихимэ. Другая теория утверждает, что сомэн стал популярным праздничным блюдом, поскольку пшеница, основной ингредиент лапши, традиционно считалась средством защиты от отравлений.

Лапша сомэн к празднику Танабата, сервированная так, чтобы напоминать Млечный Путь (© Adobestock)

Праздник Танабата широко распространился в народе в период Эдо (1603-1868). В храмовых школах тэракоя по всей Японии возник новый обычай: для тренировки в каллиграфии записывали желания на бумажных полосках и развешивали их на бамбуковых ветвях. Бамбук издавна был хорошо знаком японцам. Поскольку он обладает большой жизненной силой, быстро растёт и тянется прямо к небу, люди верили, что он унесёт их желания в небо.

Три знаменитых места празднования Танабаты в Японии

Танабата – это не только время молитв, обращённых к звёздам. Популярны также масштабные празднования, к которым целые города заполняют красочные украшения, такими как гигантские цветные гирлянды. Празднование Танабата в городе Сэндай (преф. Мияги), в районе Сёнан (город Хирацука, Канагава) и в городе Андзё (преф. Айти) известны как три великих праздниа Танабата в Японии. В последние годы список дополнился четвёртым празднованием – в городе Итиномия (преф. Айти). В Сэндае и Андзё празднуют в начале августа, в традиционный период празднования по старому лунному календарю.

Праздник Танабата в Сэндае (© Adobestock)

Источники данных

Часто задаваемые вопросы: Что такое Танабата? (на японском языке), Национальная астрономическая обсерватория Японии

Часто задаваемые вопросы: Что такое Танабата? (на японском языке), Национальная астрономическая обсерватория Японии Танабата: День лапши сомэн (на японском языке), Японская федерация ассоциаций производителей сушёной лапши

Фотография к заголовку: Полоски с пожеланиями на бамбуковых ветвях во время праздника Танабата (© Adobestock)