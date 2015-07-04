7月7日，是牛郎織女一年一度鵲橋相會的日子。這一天人們會把寫有心願的長條紙箋綁在小竹枝上。昔日人們還把竹枝放流河中，以求夢想成真。日本全國各地都會舉辦大規模的節日活動。

一年一度來相會

臨近7月7日七夕節，人們將寫有心願的彩條詩箋、色彩繽紛的竹枝裝飾在車站周圍和街道兩旁。「我想成為足球選手」、「希望我的繪畫越來越好」……眾人的心願隨風飄蕩空中，宛如一首夏日的風景詩。

裝飾七夕竹枝

七夕節起源於中國的星宿崇拜，是古代日本宮廷慶賀的「五大節日」(*1)之一。根據傳說，這一天是掌管養蠶和針線工作的天琴座織女星和告知農耕時節的天鷹座牛郎星一年一度相會鵲橋的日子。

牛郎和織女

現在的七夕傳說，源自奈良時代（710～794年）由中國傳來的上述傳說以及女孩子祈求像織女一樣心靈手巧的乞巧節，另外還加入了日本古代織布女禊事這種傳統的祭神儀式等，被認為是中、日文化融合的產物。

牛郎和織女，只有在7月7日才被允許相會。本來，織女是織布行家，牛郎是放牛能手，但兩人結婚後開始疏於勞作。織女的父親天帝（統治天的神）一怒之下，把他們隔離在銀河兩岸。天帝允許牛郎織女在「勤奮工作一如從前」的條件下，每年相會一次。因此，牛郎織女滿懷翹企七夕之情，拼命工作，直到今天。

而另一邊的人世間，也為七夕忙得不亦樂乎，各地活動繁多，熱鬧非凡。比如，東京晴空塔和東京鐵塔的七夕亮燈活動、淺草寺的淺草祭、迪斯尼樂園的七夕節特別活動、大阪大川的銀河再現景觀等等。

向星星許願

七夕竹枝上的長條紙箋

七夕節剛傳到日本的時候，是貴族們眺望星空吟詩作樂的一種宮廷活動，進入江戶時代（1603～1868年）後，逐漸在老百姓中流傳開來，人們把各自的心願寫入細長的紙箋，再把它們綁到小竹枝上，於是誕生了今天這種日本七夕風俗。

綁在七夕竹枝上的傳統飾物，除了「長條詩箋」外，還有飄帶，意在表達希望織布手藝有所長進；網狀紙條，表示祈求漁業豐收；荷包，代表積蓄錢財；紙鶴，祈願長壽等等，都是簡單易制的紙工飾物。從前人們還把繫著各種裝飾的小竹枝放流河中，以求夢想成真，現在由於環保等原因，已經很少這樣做了。

竹枝被用在七夕節，是因為竹子筆直生長，節節向上，而且竹葉在高處瑟瑟作響，這讓人們相信它能把自己的心願傳達給上天。另外，竹子具有防蟲護稻的效果，所以還有祈願豐收的含義。

陽曆和陰曆的七夕節

七夕節的傳統食品，是像線一樣細的素麵，最先從中國傳來時，是一種叫「索餅」的繩狀點心，起著無病無災符咒的作用，後來在日本變身為既易於在炎熱的夏季食用，又能看作是「銀河」和織女用的織線的素麵。把麵當成銀河，撒上切成薄片的星狀秋葵，就成了一碗很受孩子們喜歡的食物了。

日本自明治時期的1872年開始採用陽曆，但至今還有很多地區按照陰曆舉辦傳統儀式。

「日本三大七夕節」分別是「仙臺七夕祭（8月6～8日，宮城縣）」、「湘南hiratsuka七夕節（2016年7月8～10日、神奈川縣）」和「安城七夕節（2015年8月5～7日，愛知縣）。另外，為期6天的著名的「青森佞武多祭（8月2～7日，青森縣青森市）」，預計來訪遊客可達300萬人，據說它也起源於七夕之夜人們在海上或河裏放流燈籠以除污祛穢的風俗。

體驗這些傳統節日活動，個人是很難預約的，一般都要參加旅遊團。通過有異於平時的傳統夏季活動，您可以觀賞和享受到日本獨具特色的舞蹈和音樂。

【仙臺七夕祭】

http://www.sendaitanabata.com/en （英文）

http://www.sendaitanabata.com/tw （中文繁體）

【青森佞武多祭】

https://www.nippon.com/hk/views/b014/ （中文繁體）

標題圖片：「仙臺七夕祭」（圖片提供：時事通信社）