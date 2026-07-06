7月7日の七夕は日本の伝統行事の一つで、現代では願い事を書いた短冊を笹につるして、星に祈る祭りとして知られている。

願い事を書いた短冊を笹竹に飾る

毎年、7月7日が近づくと、七夕の笹飾りが家庭の軒先や、街角を彩る。「○○になれますように」「○○ができますように」といった願い事が書かれた短冊が風に揺れる。日本の夏の風物詩だ。この時期は地方自治体の庁舎、鉄道の駅、大型商業施設などに、笹竹が用意される場所も多く、誰でも短冊に願い事を書いて飾ることができる。

七夕は、中国から伝わり、古代から日本の宮廷で祝われた「五節句」の一つ。中国では古くから織女星（西洋の星座では、こと座の1等星ベガ）は養蚕や針仕事をつかさどる星、牽牛（けんぎゅう）星（わし座の1等星アルタイル）は農業をつかさどる星とされてきた。

この天の川をはさんで輝く2つの星が、七夕にまつわる伝承を生んだ。織り姫（織女星）は機織りの名手、ひこ星（牽牛）は働き者の牛使いだったが、2人は結婚した途端に仕事を怠けるようになり、織り姫の父である天帝（天を支配する神）の怒りを買って天の川を挟んで引き離されてしまう。天帝は「以前のように真面目に働くならば」と条件付きで年に1度の再会を許したという物語だ。中国で織り姫にあやかって、機織りや裁縫が上達するようにと祈った風習が、日本に伝わった後で、芸事や書道などの上達を願う行事に変化していったという。

また、七夕の行事食に「そうめん」がある。「そうめん」を糸に見立て織姫のように機織りが上手くなるようにと願いを込めて食べるという説や、そうめんの原料である小麦は毒を消すといった言い伝えから七夕に食べられるようになったという説がある。

七夕が広く庶民に広がったのは江戸時代（1603〜1868年）で、各地にできた「寺子屋」では、「手習い」として、短冊に願いを書き、笹に飾る日本独特の風習が生まれた。

笹は、古来より日本人に身近な植物であり、強い生命力で繁殖し、天に向かって真っすぐ伸びることから、願いを天に届けてくれると信じられていた。

日本三大七夕祭り

個人の願いを星に祈るだけでなく、大きな吹き流しなど豪華な七夕飾りが町中を彩る大規模な祭りも人気だ。「仙台七夕まつり（宮城県）」、「湘南ひらつか七夕まつり（神奈川県）」、「安城七夕まつり（愛知県）」が日本三大七夕祭りといわれる。近年は「おりもの感謝祭 一宮七夕まつり」（愛知県）を加えて四大七夕祭りとする説もある。仙台と安城は、旧暦の七夕にあたる8月上旬に開催される。

【資料】

バナー写真：願い事が書かれた短冊をつるした七夕飾り（Adobestock）